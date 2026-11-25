Με ιδανικό απολογισμό ολοκλήρωσε η Εθνική Ελλάδας Κ17 την παρουσία της στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ. Η ομάδα του Βασίλη Παπαδάκη επικράτησε με 4-1 της οικοδέσποινας χώρας, πανηγύρισε την τρίτη νίκη της σε ισάριθμες αναμετρήσεις και εξασφάλισε την πρώτη θέση, μπαίνοντας με ισχυρές προοπτικές στη φάση των «32».

Η αναμέτρηση δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για την ελληνική ομάδα, καθώς οι γηπεδούχοι κατάφεραν να προηγηθούν μόλις στο 5ο λεπτό με τον Άιμαν. Η αντίδραση, ωστόσο, ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο, όταν οι διεθνείς ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους και μετέτρεψαν το εις βάρος τους αποτέλεσμα σε μια ευρεία νίκη.

Την αρχή της ανατροπής έκανε ο Σούβλατζης στο 48′, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα. Στο 67′ ο Αργυρίου έδωσε το προβάδισμα στην Ελλάδα, ενώ δύο λεπτά αργότερα, στο 69′, ο Καραγγέλης ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-1.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ξανά ο Σούβλατζης στο 87′, ολοκληρώνοντας την ελληνική επικράτηση με το δεύτερο προσωπικό του γκολ.

Η Εθνική Κ17 θα συνεχίσει πλέον στη φάση των «32», όπου θα αντιμετωπίσει μία από τις οκτώ καλύτερες ομάδες που θα προκριθούν ως τρίτες από τους ομίλους.