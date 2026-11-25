Η διαρροή του βίντεο με την έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις στον δημοσιογραφικό χώρο. Αυτή τη φορά, η Μάγδα Τσέγκου πήρε θέση με ιδιαίτερα αιχμηρές αναφορές, βάζοντας στο στόχαστρό της κυρίως τη συμπεριφορά της δημοσιογράφου κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Η δημοσιογράφος τοποθετήθηκε αρχικά μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου απευθύνθηκε στον Νίκο Στραβελάκη και άφησε σαφείς αιχμές για την επαγγελματική συμπεριφορά της συναδέλφου του. Μάλιστα, επικαλέστηκε τη γνώση που έχει από τον δημοσιογραφικό χώρο, γράφοντας χαρακτηριστικά ότι «μικρή είναι η πιάτσα μας».

Στην ανάρτησή της στάθηκε ιδιαίτερα στις εκφράσεις που ακούστηκαν στο επίμαχο βίντεο, θεωρώντας ότι δεν έχουν καμία σχέση με την ένταση που μπορεί να υπάρχει σε μια ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή.

«Αχ κύριε Στραβελάκη… Δεν ξέρατε, δεν ρωτούσατε; Μικρή είναι η πιάτσα μας… Η κοπελίτσα φαίνεται πως έχει μπερδέψει τη δημοσιογραφική ένταση με τη χυδαιότητα. Το “θα σε ξεφτιλίσω” και το “άντε γ…” μπροστά σε καλεσμένους και συνεργάτες, σε τρίτους έτσι δημοσίως και όχι μεταξύ σας σε ένα γραφείο δεν είναι δυναμισμός ούτε μαγκιά ούτε “τσαγανό”. Είναι έλλειψη ψυχραιμίας, επαγγελματισμού και στοιχειώδους σεβασμού», έγραψε.

Η Μάγδα Τσέγκου συνέχισε την τοποθέτησή της υποστηρίζοντας ότι η δημόσια εικόνα ενός δημοσιογράφου δεν καθορίζεται μόνο από την παρουσία του μπροστά στην κάμερα, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους συνεργάτες του.

«Η ενημέρωση απαιτεί επιχειρήματα και ήθος, όχι γλώσσα βόθρου. Γιατί το μικρόφωνο μπορεί να δυναμώνει τη φωνή, δεν χαρίζει όμως κύρος», σημείωσε, καταλήγοντας ότι η Κατερίνα Παπακωστοπούλου εκτέθηκε από τη συμπεριφορά της.

Η δημοσιογράφος επανήλθε στο θέμα και μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, το πρωί της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου. Εκεί παραδέχθηκε ότι έχει σοκαριστεί από όσα ακούστηκαν, διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν γνωρίζει τι ακριβώς προηγήθηκε της αντιπαράθεσης και τι είχε συμβεί μεταξύ των δύο παρουσιαστών.

«Είναι πολύ άσχημο δύο άνθρωποι να μαλώνουνε, δύο συνεργάτες. Έχω πάθει σοκ, πόσο μάλλον να ακούω γυναίκα… Εντάξει, άσχημο. Τώρα δεν ξέρω τι της έκανε ή τι του έκανε, αλλά όπως και να ‘χει οι διάλογοι αυτοί είναι σχεδόν ντροπιαστικοί, εξευτελιστικοί», ανέφερε.

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι τέτοιες διαφωνίες θα πρέπει να λύνονται μακριά από την παρουσία τρίτων και όχι μπροστά σε συνεργάτες και καλεσμένους. Όπως είπε, δεν είναι δυνατόν να πάρει κανείς το μέρος του ενός ή του άλλου χωρίς να γνωρίζει το παρασκήνιο, ωστόσο οι εκφράσεις που ακούστηκαν δεν δικαιολογούνται από την επαγγελματική ένταση.

Αναφερόμενη, μάλιστα, στη δημόσια αγκαλιά των δύο δημοσιογράφων μετά το περιστατικό, εξέφρασε επιφυλάξεις για την εικόνα της συμφιλίωσης, χωρίς να αποκλείει ότι μπορεί πράγματι να έχουν αφήσει πίσω τους τη διαφωνία.

«Καλά, υποκρισία είναι αυτό, όταν σου έχει πει ο ένας “άντε…” και εσύ “άντε…” και μετά εσύ αγκαλίτσες και φιλάκια. Εκτός και αν τα βρήκαν όντως. Μακάρι, το εύχομαι. Αλλά να σας πω κάτι παιδιά; Αυτό συμβαίνει και στη ζωή. Μπορεί να τσακωθείς με έναν άνθρωπο και να τα ξαναβρείς», σχολίασε.

Η Μάγδα Τσέγκου έφερε ως παράδειγμα τη δική της σχέση με τον Γιώργο Αυτιά, αποκαλύπτοντας πως στο παρελθόν είχαν διαφωνήσει και είχαν τσακωθεί, ωστόσο εκείνος ήταν ο πρώτος καλεσμένος στην εκπομπή της. Με αυτή την αναφορά θέλησε να επισημάνει τη σημασία της συγχώρεσης και της αποκατάστασης των σχέσεων.

«Πρέπει οι άνθρωποι να μάθουν να συγχωρούν. Και εγώ με τον Αυτιά είχα διαφωνήσει, είχα τσακωθεί, είχα, είχα, είχα. Ήταν ο πρώτος μου καλεσμένος στην εκπομπή για να μεταφέρω ένα μήνυμα ότι οι άνθρωποι πρέπει να τα ξαναβρίσκουν και πρέπει να ξέρουν να συγχωρούν», είπε.

Το πρωί της ίδιας ημέρας, ο Νίκος Στραβελάκης και η Κατερίνα Παπακωστοπούλου είχαν τοποθετηθεί μέσα από την εκπομπή τους, επιβεβαιώνοντας ότι υπήρξε διαφωνία μεταξύ τους. Ο πρώτος έκανε λόγο για μια ανθρώπινη στιγμή επαγγελματικής έντασης και εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την έκταση που πήρε το θέμα, ενώ η συμπαρουσιάστριά του ανέφερε ότι έχουν συζητήσει και έχουν αφήσει πίσω τους το περιστατικό.

Η Κατερίνα Παπακωστοπούλου, μάλιστα, απάντησε στην κριτική που δέχθηκαν, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν δεχόμαστε μαθήματα ηθικής».