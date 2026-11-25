Σε μεγάλα κέφια και με ανεβασμένη διάθεση απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός τη Νικόλ Παναγιώτου, η οποία έδωσε δυναμικό «παρών» στο καθιερωμένο κυριακάτικο πάρτι της Τζωρτζίνας Νικάκη στο Doors, χαρίζοντας στη βραδιά ξεχωριστές στιγμές διασκέδασης! Η γνωστή ενδυματολόγος βρέθηκε σε ένα από τα πρώτα τραπέζια του μαγαζιού και απόλαυσε κάθε στιγμή του προγράμματος. Λίγο μετά τις 9, το Doors άρχισε να ανεβάζει ρυθμούς, με την Τζωρτζίνα Νικάκη να ξεσηκώνει το κοινό και να δημιουργεί μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, λουλούδια, χορό και ατελείωτο κέφι. Η Νικόλ Παναγιώτου, εμφανώς ευδιάθετη, διασκέδασε με την ψυχή της, τραγούδησε και απόλαυσε τη βραδιά μαζί με αγαπημένα της πρόσωπα. Στην ίδια παρέα βρισκόταν και ο γνωστός δικηγόρος Σπύρος Δημητρίου, ο οποίος συνοδευόταν από γοητευτική συντροφιά. Τα χαμόγελα, οι όμορφες παρέες και το θερμό κλίμα έδωσαν τον τόνο σε ένα κυριακάτικο πάρτι που εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό ξεφάντωμα!

Ο φωτογραφικός φακός ήταν εκεί και κατέγραψε τα στιγμιότυπα, με τη Νικόλ Παναγιώτου να αποδεικνύει πως ξέρει να απολαμβάνει τις όμορφες στιγμές και να διασκεδάζει μέχρι τέλους!