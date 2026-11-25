Με μια κοινή εμφάνιση μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο της, η Σίσσυ Χρηστίδου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από την προετοιμασία του σπιτιού της για τις γιορτές. Στην παρέα της βρέθηκε ο Παύλος Σταματόπουλος, ένας από τους πιο κοντινούς ανθρώπους της, με τον οποίο τους συνδέουν πολλά χρόνια φιλίας και επαγγελματικής συνεργασίας.

Το απόγευμα της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου, οι δυο τους ανέλαβαν τον στολισμό του σαλονιού της παρουσιάστριας. Το δέντρο ήταν εντυπωσιακό, με φωτεινά στολίδια και πολλά λαμπιόνια, ενώ η ολοκλήρωση της διαδικασίας συνοδεύτηκε από τις απαραίτητες αναμνηστικές φωτογραφίες.

Η παρουσιάστρια του MEGA επέλεξε να μοιραστεί δύο από τα στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στις εικόνες, η ίδια και ο Παύλος Σταματόπουλος ποζάρουν χαμογελαστοί μπροστά από το στολισμένο δέντρο, σε ένα ιδιαίτερα γιορτινό σκηνικό.

Τη δημοσίευση συνόδευσε με μια ευχή προς τους διαδικτυακούς της φίλους, γράφοντας: «Και του χρόνου με αγάπη και υγεία, ρε παιδιά».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sissy (@sissychristidou)

Η σχέση των δύο συνεργατών και φίλων μετρά δεκαετίες, ενώ ο Παύλος Σταματόπουλος είναι και κουμπάρος της Σίσσυς Χρηστίδου. Οι δυο τους παραμένουν σταθερά κοντά, τόσο στην επαγγελματική τους διαδρομή όσο και στις προσωπικές τους στιγμές.