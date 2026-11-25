Έναν διαφορετικό επαγγελματικό ρόλο από εκείνον που την καθιέρωσε στην ελληνική τηλεόραση ανέλαβε η Ελένη Μενεγάκη, η οποία πραγματοποίησε δημόσια εμφάνιση στο κέντρο της Αθήνας, συμμετέχοντας σε εκδήλωση με επίκεντρο την υγεία και τη διατροφή. Η παρουσιάστρια βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου σε μια διοργάνωση που συνδύασε τη γαστρονομία με την επιστημονική ενημέρωση γύρω από την παχυσαρκία.

Αυτή τη φορά, δεν βρέθηκε απέναντι από τηλεοπτικές κάμερες για να παρουσιάσει ψυχαγωγική εκπομπή, αλλά ανέλαβε τον συντονισμό της εκδήλωσης που διοργάνωσε η Novo Nordisk σε συνεργασία με τον Άκη Πετρετζίκη. Η παρουσία της αποτέλεσε μία από τις επαγγελματικές δραστηριότητες με τις οποίες ασχολείται μετά την αποχώρησή της από την καθημερινή τηλεοπτική παρουσία.

Στη διοργάνωση, η διατροφή και η μαγειρική συνδέθηκαν με την επιστημονική προσέγγιση της παχυσαρκίας. Ο Άκης Πετρετζίκης παρουσίασε συνταγές που είχαν σχεδιαστεί ειδικά για την περίσταση, ενώ επιστήμονες από τον χώρο της υγείας ανέλυσαν τα χαρακτηριστικά της παχυσαρκίας ως χρόνιας και σύνθετης νόσου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη εξατομικευμένης ιατρικής φροντίδας, αλλά και στην αντιμετώπιση της διατροφής ως σημαντικού παράγοντα για την υγεία και την ευεξία.

Η Ελένη Μενεγάκη έχει επιλέξει να απομακρυνθεί από την καθημερινή τηλεοπτική εργασία, ύστερα από μια διαδρομή σχεδόν τριών δεκαετιών μπροστά στις κάμερες. Η τελευταία της τηλεοπτική σεζόν ολοκληρώθηκε στο Mega, με την ίδια να αποχαιρετά το κοινό στις 5 Ιουνίου 2024, κλείνοντας έναν μεγάλο κύκλο στην επαγγελματική της πορεία.