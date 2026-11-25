Ο Θοδωρής Φέρρης είναι αυτή την στιγμή από τα μεγαλύτερα ονόματα στις πίστες και με μόνιμο sold out για 9μηνο μάλιστα στο Ποσειδώνιο! Και φυσικά είναι από τους πιο αγαπημένους της νέας γενιάς των καλλιτεχνών . Όχι τυχαία όμως καθώς δεν έχει πρόβλημα να τσαλακώνεται και παραμένει αληθινός στις δηλώσεις του και τον τρόπο ζωής του. Δεν την έχει δει κοινώς όπως άλλοι.

Σηκώνει ο ίδιος το τηλέφωνό του, δεν έχει ξεχάσει ή αλλάξει συμπεριφορά με κανένα παλιό του φίλο, συζητά για ότι και παλαιότερα, δεν τον χάλασαν κοινώς τα χρήματα πια και η δόξα. Και για όσους τον ήξεραν από παλιά που ήταν μεγάλο ταλέντο στο τραγούδι, είναι η ώρα της δικαίωσης και δεν τους εκπλήσσει που παραμένει αυθεντικός και ταπεινός. Θα φάει και μπέργκερ στην πίστα, θα πιει και το ποτάκι του και δεν θα είναι στημένος. Και αυτό επιβραβεύει ο κόσμος. Είναι ένας από εμάς σου λένε. Στο μαγαζί του ασχολείται και με τον εξώστη και θα τους πετάξει λουλούδια! Σέβεται τους πάντες που τον τιμούν με την παρουσία τους.

Είναι ο καλλιτέχνης και της ελίτ και του μεροκαματιάρη που θα κάνει οικονομική θυσία να έρθει να τον ακούσει! Με αφορμή τα εφετινά του γενέθλια (24/11) αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικό. Να τα γιορτάσει με αυτούς που τον στηρίζουν χρόνια! Τους απλούς και άγνωστους θαυμαστές του! Και όσους άλλους φίλους του ήθελαν. Ετσι αποφάσισε να κάνει μια συναυλία, ένα μικρό παρτάκι, δωρεάν, στην πλατεία Κλαυθμώνος.



Μόλις πληροφορήθηκαν οι συνεργάτες του ότι αναμένονται πάνω από 15000 άτομα άρχισε ο προβληματισμός. Η πλατεία χωράει 5-6000 κόσμο και πολύ. Οι άλλοι που θα πήγαιναν; θα έκλειναν κεντρικοί δρόμοι όπως η Σταδίου; Με κίνδυνο να γίνει κυκλοφοριακό κομφούζιο μέσα στον αστικό ιστό. Ο Φέρρης έχει όμως ενσυναίσθηση. Θα μπορούσε να πει θα με παίξουν τα κανάλια και θα λένε ότι γέμισα μια πλατεία με 20000 κόσμο σαν πολιτική συγκέντρωση! Διαφημισάρα.

Όμως αποφάσισε να κάνει πίσω. Να σεβαστεί τον απλό πολίτη , τον απλό εργαζόμενο και την ασφαλειά του. Ετσι είπε στα φιλαράκια ου και τους θαυμαστές του ότι είναι τελικά τόσο πολλοί που ο χώρος δεν βοηθάει. Ετσι ψάχνει νέα ημερομηνία, νέο χώρο ειδικό για πάρτι συναυλία όπου πάλι θα πάνε όλοι μαζί δωρεάν. Σωστά έπραξε και μπράβο του

Σ.Γ.