Ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική του ζωή φαίνεται πως ετοιμάζεται να ανοίξει ο Ανδρέας Ρόκκος, γιος του γνωστού τραγουδιστή Στέλιου Ρόκκου. Μια κοινή φωτογραφία με τη σύντροφό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν αρκετή για να τραβήξει την προσοχή, καθώς στο χέρι της νεαρής γυναίκας ξεχωρίζει ένα εντυπωσιακό μονόπετρο.

Η ίδια συνόδευσε τη δημοσίευση με τη φράση «A lifetime of us», δίνοντας το δικό της μήνυμα για το μέλλον της σχέσης τους. Όλα δείχνουν πως το ζευγάρι έχει αποφασίσει να προχωρήσει στο επόμενο βήμα και να επισημοποιήσει τον δεσμό του, με την ανάρτηση να λειτουργεί ουσιαστικά ως ανακοίνωση μιας ιδιαίτερα χαρούμενης εξέλιξης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Pana Pitsilli (@panapitsilli)

Ο Ανδρέας Ρόκκος είναι ο δευτερότοκος γιος του Στέλιου Ρόκκου, ο οποίος έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά από τους προηγούμενους γάμους του. Ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα του, ο νεαρός ασχολείται με τη μουσική και έχει αρχίσει να διαμορφώνει τη δική του καλλιτεχνική πορεία.

Η ζωή του, ωστόσο, δεν ξεκίνησε με την οικογένειά του να βρίσκεται σταθερά στον ίδιο τόπο. Όταν οι γονείς του χώρισαν, μετακόμισε στην Κύπρο μαζί με τη μητέρα του, σε ηλικία μόλις τεσσάρων ετών. Η απόσταση δεν στάθηκε εμπόδιο στη σχέση του με τον πατέρα του, με τους δύο άντρες να διατηρούν στενούς δεσμούς.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του σε κυπριακό podcast, ο Ανδρέας είχε μιλήσει με ιδιαίτερη αγάπη και θαυμασμό για τον Στέλιο Ρόκκο, περιγράφοντας την καθημερινότητά του μακριά από τη λάμψη της δημοσιότητας.

«Ο Στέλιος δεν είναι σταρ. Ο Στέλιος είναι ένας ψαράς, ξυλουργός, περπατά ξυπόλητος μέσα στο χωριό. Εξαιτίας του είμαστε προσγειωμένοι και μη σου πω πιο προσγειωμένοι από κάποιον άλλο», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.