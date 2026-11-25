Με ένα κείμενο γεμάτο οργή για τη βία σε βάρος των γυναικών, ο Νίκος Συρίγος επέλεξε να τοποθετηθεί δημόσια την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψή της. Ο δημοσιογράφος δημοσίευσε ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μεταφέροντας ένα μήνυμα που εστιάζει όχι μόνο στα εγκλήματα κατά των γυναικών, αλλά και στην κουλτούρα που εξακολουθεί να τα αντιμετωπίζει με ανοχή.

Στο κείμενο της ανάρτησης επισημαίνεται η αντίφαση να χρειάζεται μια συγκεκριμένη ημέρα κάθε χρόνο για να υπενθυμίζεται ότι καμία γυναίκα δεν πρέπει να υφίσταται βία. «Κάθε 25 Νοεμβρίου είναι Διεθνής Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των Γυναικών. Κι αυτό από μόνο του φανερώνει την τραγική θέση της γυναίκας στην κοινωνία και την ανθρωπότητα. Ότι χρειάζεται να υπάρχει μια τέτοια ημέρα. Τι ντροπή, αλήθεια…», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα θύματα γυναικοκτονιών, με τον Νίκο Συρίγο να παραθέτει τα ονόματα της Καρολάιν, της Γαρυφαλλιάς, της Μαρίας, της Κυριακής, της Γιασμίν και της Ελένης. Παράλληλα, στρέφει την κριτική του στις αντιλήψεις που για χρόνια αναπαράγονται μέσα στην κοινωνία και αντιμετωπίζουν τη βία ως κάτι σχεδόν φυσιολογικό.

Μάλιστα, αναφέρεται σε φράσεις που έχουν ακουστεί επανειλημμένα στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, όπως «το κοτόπουλο και η γυναίκα θέλουν χέρι» και «άντρας σου είναι θα πει και μια κουβέντα παραπάνω», υπογραμμίζοντας τον τρόπο με τον οποίο τέτοιες νοοτροπίες διαιωνίζουν την ανοχή απέναντι στην κακοποίηση.

Ο δημοσιογράφος στέκεται επίσης στο αυτονόητο δικαίωμα κάθε γυναίκας να ορίζει τη ζωή της, τονίζοντας ότι δεν αποτελεί ιδιοκτησία κανενός και ότι η άρνησή της πρέπει να γίνεται σεβαστή. «Ότι δεν χτυπάμε ΠΟΤΕ ένα κορίτσι. Ότι δεν είναι κτήμα μας. Ότι το όχι είναι όχι», γράφει χαρακτηριστικά.

Το μήνυμά του συνοδεύεται από την επισήμανση ότι η πραγματική αλλαγή προϋποθέτει να πάψουν να θεωρούνται αποδεκτές συμπεριφορές και εκφράσεις που υποβαθμίζουν τη γυναίκα. «Οι άνθρωποι θα έχουμε νικήσει τα τέρατα όταν η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών πάψει να υπάρχει», είναι η χαρακτηριστική φράση που επέλεξε να αναδείξει.

Στο κείμενό του καλεί, επίσης, να μη λησμονηθούν οι γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους, να τιμάται η μνήμη τους και να υπάρχει διαρκής επαγρύπνηση. Την ανάρτηση συνόδευσε μουσικά το τραγούδι «Ο άνθρωπός μου» της Χάρις Αλεξίου.