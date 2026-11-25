Τη δική του εμπειρία από τη συνεργασία του με τον Νίκο Στραβελάκη, αλλά και όσα έχει συναντήσει στα παρασκήνια της τηλεοπτικής ενημέρωσης, μοιράστηκε δημόσια ο δημοσιογράφος Δημήτρης Καλατζής. Με αφορμή τη διαρροή του βίντεο από το διάλειμμα της εκπομπής, ο πρώην συνεργάτης του δημοσιογράφου περιέγραψε περιστατικά έντασης που έχει ζήσει ο ίδιος, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι ανάλογες συμπεριφορές δεν αποτελούν μεμονωμένο φαινόμενο στον χώρο.

Ο Δημήτρης Καλατζής είχε συνεργαστεί με τον Νίκο Στραβελάκη επί χρόνια στο Mega, ενώ η επαγγελματική τους σχέση ήταν στενότερη κατά την περίοδο που εργάστηκαν μαζί στον ΣΚΑΪ. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, ο Στραβελάκης είναι ένας άνθρωπος με ιδιαίτερα έντονη παρουσία σε ό,τι αφορά τη δουλειά.

«Επειδή με τον Νίκο Στραβελάκη έχω συνεργαστεί χρόνια στο Mega και πιο στενά στον ΣΚΑΪ, θέλω να πω ότι είναι ένας πάρα πολύ έντονος άνθρωπος σε σχέση με τη δουλειά. Πάρα πολύ έντονος», έγραψε αρχικά.

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι έχει βρεθεί και ο ίδιος σε ανάλογες καταστάσεις, τόσο ως πρωταγωνιστής όσο και ως μάρτυρας, διευκρινίζοντας ότι τα περιστατικά που έχει ζήσει δεν είχαν την ίδια ένταση στους χαρακτηρισμούς με εκείνα που καταγράφηκαν στο βίντεο.

«Περιστατικά σαν κι αυτό που είδατε από τη διαρροή του βίντεο έχω ζήσει και – δυστυχώς – έχω συμπρωταγωνιστήσει (όχι σε τέτοιο επίπεδο χαρακτηρισμών, αλλά έχω πει λόγια που δεν θα ήθελα να είχα πει)», σημείωσε.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι παρόμοιες συμπεριφορές έχει παρακολουθήσει και σε συνεργασίες με άλλους γνωστούς δημοσιογράφους και παρουσιαστές εκπομπών. Όπως περιγράφει, τέτοιες εντάσεις δεν περιορίζονται σε έναν συγκεκριμένο χώρο, καθώς μπορεί να εκδηλωθούν σε συσκέψεις, γραφεία, κοντρόλ και διαδρόμους.

«Έχω ζήσει – ως μάρτυρας – ανάλογα περιστατικά και με πολλούς άλλους “κορυφαίους” δημοσιογράφους / παρουσιαστές εκπομπών. Σε αίθουσες συσκέψεων, σε γραφεία, σε κοντρόλ, σε διαδρόμους, παντού. Δεν είναι κάτι που είναι κανονικό να γίνεται. Αλλά γίνεται», ανέφερε.

Ο δημοσιογράφος επιχείρησε παράλληλα να εξηγήσει τις συνθήκες πίεσης που επικρατούν στις ενημερωτικές εκπομπές και στα δελτία ειδήσεων. Όπως σημειώνει, οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται σε ελάχιστο χρόνο, ενώ ακόμη και η πιο προσεκτική προετοιμασία δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο ενός λάθους κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης.

«Η ένταση των δημοσιογραφικών εκπομπών και των δελτίων ειδήσεων είναι απίστευτη. Βασίζεται στο δευτερόλεπτο. Πρέπει όλα να είναι έτοιμα. Πρέπει να παρθούν αποφάσεις στη στιγμή. Να αξιολογήσεις και να ζυγίσεις κάθε τι με αντανακλαστικά οδηγού ράλι», εξήγησε.

Όπως πρόσθεσε, το τηλεοπτικό αποτέλεσμα εξαρτάται από τη συνεργασία πολλών ανθρώπων, οι οποίοι λειτουργούν αλληλεξαρτώμενα. Ένα λάθος σε οποιοδήποτε σημείο αυτής της διαδικασίας μπορεί να επηρεάσει ολόκληρη τη μετάδοση, ακόμη κι όταν όλα έχουν προηγουμένως οργανωθεί σωστά.

Ο Δημήτρης Καλατζής παραδέχθηκε ότι αισθάνθηκε μεγάλη αμηχανία βλέποντας το βίντεο από το διάλειμμα της εκπομπής και δήλωσε ότι κατανοεί την αντίδραση των τηλεθεατών. Διαφορετική, ωστόσο, είναι η προσέγγισή του για όσους έχουν εργαστεί στην τηλεοπτική ενημέρωση.

«Και καταλαβαίνω το σοκ των τηλεθεατών/τριών. Αλλά όχι το “σοκ” όσων έχουν δουλέψει στην τηλεοπτική ενημέρωση…», έγραψε, ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του με τη φράση: «Η κατανόησή μου στον Χ.Π.».