Μια ξεκάθαρη τοποθέτηση για την προσωπική της ζωή έκανε η Ανδρομάχη, η οποία ρωτήθηκε για τον χωρισμό της από τον Γιώργο Λιβάνη και το ενδεχόμενο να αλλάξει η μεταξύ τους κατάσταση. Η τραγουδίστρια δεν θέλησε να επεκταθεί στο θέμα, παραδέχτηκε όμως ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που εξακολουθεί να την επηρεάζει συναισθηματικά, δίνοντας παράλληλα έμφαση στη σχέση των δύο γονιών με τον γιο τους.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στα Παραπολιτικά 90,1 και τη Σάσα Σταμάτη, κλήθηκε να απαντήσει αν η απόφαση να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους είναι οριστική. Η απάντησή της ήταν χαρακτηριστική, καθώς άφησε να εννοηθεί ότι η δημόσια ανακοίνωση του χωρισμού δεν έγινε χωρίς να έχει προηγηθεί οριστική απόφαση.

«Ε δεν ανακοινώνεις κάτι που δεν είναι οριστικό. Δεν θέλω να το συζητάω, γιατί κι εμένα με στενοχωρεί όσο το συζητάω, δεν θέλω. Ο μικρούλης είναι στον κόσμο του, περνάει υπέροχα, παίρνει άπειρη αγάπη απ’ όλους. Είμαστε ομάδα, τα βρίσκουμε», ανέφερε η τραγουδίστρια.

Η ίδια απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για όσα συνέβησαν στη σχέση της με τον Γιώργο Λιβάνη, θέλοντας να κρατήσει το συγκεκριμένο κεφάλαιο μακριά από περαιτέρω δημόσια συζήτηση. Εκείνο στο οποίο στάθηκε περισσότερο ήταν ο γιος τους, ο μικρός Γεράσιμος, τονίζοντας ότι έχει την αγάπη και τη φροντίδα και των δύο.

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Το τραγούδι με τον Λιβάνη που δεν θέλει να ακυρώσει

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η ερώτηση της Σάσας Σταμάτη για το ντουέτο «Δεν μας χωρίζει τίποτα», το οποίο είχε κυκλοφορήσει η Ανδρομάχη μαζί με τον Γιώργο Λιβάνη. Η τραγουδίστρια κλήθηκε να σχολιάσει πώς αισθάνεται πλέον ακούγοντας ένα τραγούδι που, μετά τις εξελίξεις στην προσωπική της ζωή, αποκτά διαφορετική συναισθηματική διάσταση.

Η απάντησή της είχε ως αφετηρία τον γιο τους, ο οποίος, όπως αποκάλυψε, έχει ιδιαίτερη αδυναμία στο συγκεκριμένο κομμάτι. Η ίδια, πάντως, δεν θεωρεί ότι η σημερινή κατάσταση ακυρώνει όσα έζησε στο παρελθόν ούτε τις επιλογές που έκανε.

«Κατ’ αρχήν ο Γεράσιμος τρελαίνεται γι’ αυτό το τραγούδι. Θα σου πω κάτι, δεν πρέπει να ακυρώνουμε έτσι όσα έχουμε ζήσει. Εντάξει, όμορφα είναι, θα μπορούσα να σου πω ότι νιώθω άβολα, αλλά δεν πρέπει να ακυρώνουμε τις στιγμές μας, ούτε τις επιλογές μας», δήλωσε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Ανδρομάχη έδειξε και το τατουάζ που έχει αφιερώσει στον γιο της, το οποίο έκανε τον περασμένο Ιούνιο, αποτυπώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη σημασία που έχει για εκείνη ο μικρός Γεράσιμος.

Υπενθυμίζεται ότι η τραγουδίστρια και ο Γιώργος Λιβάνης είχαν ανακοινώσει τον χωρισμό τους με κοινό δελτίο Τύπου στις αρχές Νοεμβρίου, γνωστοποιώντας την απόφασή τους να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους.