Αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε η ΕΡΤ την υπόθεση της νοσηλείας του Γιάννη Παπαμιχαήλ προκάλεσε η καθυστέρηση στην απόσυρση του διαφημιστικού τρέιλερ για το αφιέρωμα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη. Παρότι είχε γίνει γνωστή η περιπέτεια υγείας του γιου της αξέχαστης ηθοποιού, το τηλεοπτικό σποτ συνέχιζε να προβάλλεται, προαναγγέλλοντας τη συμμετοχή του στην εκπομπή «Παρέα».

Το επεισόδιο με παρουσιαστή τον Γιώργο Κουβαρά ήταν αφιερωμένο στη ζωή και την καλλιτεχνική διαδρομή της Αλίκης Βουγιουκλάκη και είχε προγραμματιστεί για το βράδυ του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου. Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ επρόκειτο να μιλήσει για τη μητέρα του, ενώ στο πλατό θα βρίσκονταν επίσης ο Μάκης Δελαπόρτας, η Άριελ Κωνσταντινίδη και άλλοι ηθοποιοί και τραγουδιστές.

Το παράδοξο ήταν ότι, ενώ είχε δημοσιοποιηθεί η είδηση της νοσηλείας του, οι τηλεθεατές εξακολουθούσαν να βλέπουν τον ίδιο στο διαφημιστικό υλικό, καθισμένο δίπλα στον Γιώργο Κουβαρά. Μάλιστα, το τρέιλερ παρέμενε στον αέρα μέχρι και τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου.

Η απόφαση για την απόσυρση του διαφημιστικού σποτ ελήφθη τελικά το μεσημέρι της Τρίτης 24 Νοεμβρίου, μαζί με την αναβολή της μετάδοσης του επεισοδίου. Το συγκεκριμένο αφιέρωμα είχε συμπεριληφθεί κανονικά και στο πρόγραμμα που είχε αποστείλει η δημόσια τηλεόραση στους εκπροσώπους του Τύπου την προηγούμενη εβδομάδα, προτού γίνει γνωστή η νοσηλεία του Παπαμιχαήλ.

Η εξήγηση της δημόσιας τηλεόρασης

Από την πλευρά της ΕΡΤ δόθηκαν διευκρινίσεις για τη διαδικασία προγραμματισμού και προβολής των διαφημιστικών σποτ της εκπομπής «Παρέα». Σύμφωνα με πηγές της δημόσιας τηλεόρασης, κάθε επεισόδιο παραδίδεται στο κανάλι την Τρίτη ή την Τετάρτη, λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη μετάδοσή του το Σάββατο.

Μετά την ολοκλήρωση κάθε εκπομπής, ακολουθεί αυτοματοποιημένα η προβολή του τρέιλερ που προαναγγέλλει το περιεχόμενο της επόμενης εβδομάδας. Οι ίδιες πηγές υποστήριξαν ότι την ημέρα που μεταδόθηκε το συγκεκριμένο διαφημιστικό υλικό δεν υπήρχε ενημέρωση για την εισαγωγή του Γιάννη Παπαμιχαήλ σε κλινική της Αθήνας.

Όπως ανέφεραν, όταν έγινε αντιληπτή η σοβαρότητα της κατάστασης, αποφασίστηκε να αποσυρθούν τόσο το τρέιλερ όσο και το επεισόδιο που είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, για λόγους σεβασμού προς τον ίδιο.