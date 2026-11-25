Καμία διάθεση να επιστρέψει στην τηλεόραση υπό τις σημερινές συνθήκες δεν δείχνει η Βίκυ Χατζηβασιλείου, η οποία περιγράφει ένα περιβάλλον με εντάσεις και συγκρούσεις που, όπως υποστηρίζει, δεν είναι αναπόφευκτες. Η παρουσιάστρια θεωρεί ότι μεγάλο μέρος της έντασης στις τηλεοπτικές εκπομπές εξαρτάται από τη στάση των ίδιων των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτές, υπογραμμίζοντας ότι οι αντιπαραθέσεις μπορούν να αποφευχθούν.

Οι δηλώσεις της έγιναν στις τηλεοπτικές κάμερες, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να επιστρέψει στο γυαλί. Η ίδια δεν έκρυψε ότι παρακολουθεί με προβληματισμό όσα συμβαίνουν σήμερα στις εκπομπές, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα επέλεγε να ξαναμπεί σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζει τοξικό.

«Την τηλεόραση τη βλέπω σήμερα με την τοξικότητα που υπάρχει. Με αυτή την τοξικότητα, όμως, δεν θα ήθελα να επιστρέψω. Πιστεύω ότι οι εντάσεις στις εκπομπές μπορούν να αποφευχθούν. Όταν θέλεις να μαλώσεις, θα βρεις 1000 λόγους για να μαλώσεις. Όταν δεν θέλεις να συγκρουστείς, θα βρεις 1000 λόγους για να μην το κάνεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στην προηγούμενη τηλεοπτική της εμπειρία, στάθηκε στο κλίμα που είχε διαμορφωθεί ανάμεσα στους συνεργάτες της, επισημαίνοντας ότι μια εκπομπή μπορεί να λειτουργεί σε εντελώς διαφορετικές συνθήκες από το γενικότερο περιβάλλον της τηλεόρασης.

«Δεν συζητάω με την ΕΡΤ, όχι. Είχα ένα εξαιρετικό κλίμα στην ομάδα μου. Ο καθένας στον χώρο του δημιουργεί το δικό του μικρό κλίμα, δεν σημαίνει ότι το γενικότερο κλίμα της τηλεόρασης μπορεί να καπελώσει το μικρό κλίμα κάθε ομάδας που λειτουργεί υπό άλλες συνθήκες δικές της», σημείωσε.