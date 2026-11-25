Ασταμάτητος ο Ολυμπιακός! Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ, τη διέλυσε με 104-79 και έστειλε ηχηρό μήνυμα στους ανταγωνιστές της στη EuroLeague. Μάλιστα, η νέα εντυπωσιακή επικράτηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία οι «ερυθρόλευκοι» εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα απουσιών.

Στην αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής, οι Πειραιώτες πρόσθεσαν ακόμη μία μεγάλη επιτυχία στη φετινή ευρωπαϊκή τους διαδρομή, φτάνοντας τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες. Το αποτέλεσμα τους έφερε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, πλέον χωρίς συγκάτοικο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκονται.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατάφερε και πάλι να διαχειριστεί τις περιορισμένες επιλογές του rotation, βρίσκοντας λύσεις από τους διαθέσιμους παίκτες. Ο Τζόσεφ, ο Φουρνιέ, ο Βεζένκοβ και ο Χολ ήταν οι βασικοί πρωταγωνιστές της αναμέτρησης, πραγματοποιώντας καθοριστική εμφάνιση στην επιβλητική νίκη.

Το τελικό 104-79 αποτύπωσε την κυριαρχία του Ολυμπιακού απέναντι σε έναν αντίπαλο που είχε έρθει στην αναμέτρηση με υψηλές φιλοδοξίες, αλλά δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό των γηπεδούχων.