Μια εικόνα από την πιο σκοτεινή περίοδο της ζωής της επέλεξε να φέρει ξανά στο προσκήνιο η Μαρία Δεληθανάση, στέλνοντας παράλληλα ένα ηχηρό μήνυμα σε γυναίκες που εξακολουθούν να ζουν μέσα στον φόβο και την κακοποίηση. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, η πρώην σύζυγος του Κώστα Δόξα δημοσίευσε ξανά τη φωτογραφία στην οποία διακρίνονται τα σημάδια στο πρόσωπό της, συνοδεύοντάς την με ένα κείμενο προσωπικής εξομολόγησης.

Η ανάρτηση δεν αφορά μόνο την ανάκληση μιας επώδυνης εμπειρίας. Η ίδια εξηγεί ότι επιλέγει να επιστρέφει σε εκείνη την περίοδο, παρά το γεγονός ότι η ανάμνησή της εξακολουθεί να την τραυματίζει, προκειμένου να υπενθυμίζει σε άλλες γυναίκες ότι υπάρχει ζωή μετά την απομάκρυνση από μια κακοποιητική σχέση.

Η φωτογραφία είχε δημοσιευτεί για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 2021. Η νέα ανάρτηση έρχεται λίγους μήνες μετά τη δικαστική εξέλιξη στην υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας που είχε καταγγείλει σε βάρος του πρώην συζύγου της. Ο Κώστας Δόξας κρίθηκε ένοχος, χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, και καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκισης με αναστολή, έπειτα από μακρά δικαστική διαδικασία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maria Delithanasi (@missdivablondie)

Στο κείμενό της, η Μαρία Δεληθανάση αναφέρεται στον χρόνο που περνά, στα σημάδια που μπορεί να υποχωρούν και στη δικαιοσύνη που αποδίδεται, επισημαίνοντας ότι η ίδια δεν σκοπεύει να διαγράψει όσα έζησε. Όπως εξηγεί, η δημόσια υπενθύμιση δεν έχει στόχο να προκαλέσει συμπόνια, αλλά να λειτουργήσει ως μήνυμα ενθάρρυνσης προς άλλες γυναίκες.

«Ο καιρός περνάει, τα σημάδια σβήνουν, τουλάχιστον τα εμφανή, τα δικαστήρια αποδίδουν δικαιοσύνη. Όμως εγώ πάντα θα ανατρέχω σε αυτό το βίωμα, κι ας είναι τραυματικό για εμένα, έχω μάθει να φροντίζω τις πληγές μου και ενοχλητικό για άλλους. Όχι για να προκαλέσω οίκτο και συμπόνια όπως πολλές φορές συκοφαντήθηκα με τρόπο χυδαίο… σε πάνελ και δικαστικές αίθουσες», γράφει.

Στη συνέχεια απευθύνεται σε κάθε γυναίκα που δυσκολεύεται να κάνει το βήμα της αποχώρησης από μια κακοποιητική σχέση, υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση αυτή μπορεί να αποτελέσει την αρχή μιας εντελώς διαφορετικής ζωής.

«Από τη μέρα που θα βρεις τη δύναμη να φύγεις από μια κακοποιητική σχέση, υπογράφεις το συμβόλαιο της νέας σου ζωής που μόνο ανοδική πορεία θα έχει. Στο υπόσχομαι. Αυτό που σήμερα σε φοβίζει, το βήμα αυτό το μετέωρο, το άτολμο, που σε δυσκολεύει, θα γίνει η δύναμή σου να αλλάξεις τον κόσμο σου», αναφέρει.

Το κείμενό της κλείνει με μια προτροπή που αποτελεί και το κεντρικό μήνυμα της παρέμβασής της: «Φύγε νωρίς. Τόσο σχετικό το νωρίς σε σχέση με το αργά… Όμως ΦΥΓΕ! Σε περιμένουν τόσα υπέροχα πράγματα στην πραγματική ζωή».