Με νοσταλγία αναφέρθηκε στη συνεργασία της με τον Νίκο Μουτσινά η Ματίνα Νικολάου, αποκαλύπτοντας ότι κρατά όμορφες αναμνήσεις από την κοινή τηλεοπτική τους πορεία. Η ηθοποιός παραδέχτηκε πως της λείπει το κλίμα που είχαν δημιουργήσει στην εκπομπή, ενώ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για το ενδεχόμενο ο παρουσιαστής να αναλάβει το «Sing for Greece».

Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, θυμήθηκε την περίοδο κατά την οποία βρισκόταν καθημερινά στο πλευρό του Νίκου Μουτσινά. Όπως εξήγησε, η τηλεοπτική τους συνύπαρξη ήταν μια εμπειρία που απολάμβανε, χωρίς να μπαίνει στη διαδικασία να σκέφτεται δεύτερη φορά την παρουσία της στο πλατό.

«Μου λείπει αυτό που περνούσαμε στην εκπομπή με τον Νίκο Μουτσινά. Δεν είχα δεύτερη σκέψη, έμπαινα και πέρναγα καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στα δημοσιεύματα που θέλουν τον Νίκο Μουτσινά υποψήφιο για την παρουσίαση του «Sing for Greece». Η Ματίνα Νικολάου αντιμετώπισε θετικά αυτό το ενδεχόμενο, επισημαίνοντας ότι η Eurovision είναι κάτι που αρέσει στον ίδιο και πως θα μπορούσε να αποτελέσει μια ωραία τηλεοπτική επιλογή.

«Μακάρι να παρουσιάσει ο Νίκος το Sing for Greece, θα είναι ωραίο. Του αρέσει η Eurovision, βέβαια. Νομίζω θα είναι ωραίο και με την Μπέττυ και με τη Βρανά», είπε.



Στην ίδια συνέντευξη, η ηθοποιός μίλησε και για την απόφασή της να ακολουθήσει τον δρόμο της υποκριτικής. Η αφετηρία της, όπως αποκάλυψε, ήταν μια ερασιτεχνική θεατρική παράσταση, την οποία παρακολούθησε και στη συνέχεια θέλησε να συμμετάσχει σε αντίστοιχη προσπάθεια.

«Το ταξίδι μου στην υποκριτική ξεκίνησε όταν πήγα πρώτη φορά σε μια ερασιτεχνική παράσταση. Είδα μια παράστασή τους και ήθελα να πάω. Και ξεκίνησα εκεί αυτό το ταξίδι», εξομολογήθηκε.