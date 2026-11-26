Μια από τις πιο ξεχωριστές γυναίκες της ζωής της θέλησε να τιμήσει δημόσια η Βικτώρια Δέλλα, αποκαλύπτοντας μέσα από τα social media την αδυναμία που της έχει.

Η κόρη της αείμνηστης Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα, με αφορμή τα γενέθλια της αγαπημένης της νονάς, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια κοινή τους φωτογραφία από βραδινή έξοδο, συνοδεύοντάς τη με μια τρυφερή εξομολόγηση. «Χρόνια πολλά στην υπέροχη νονά μου, την παντοτινή μου ευλογία και μία από τις πιο ξεχωριστές γυναίκες στη ζωή μου. Σε αγαπώ απεριόριστα», έγραψε η νεαρή Βικτώρια, φανερώνοντας την ιδιαίτερη θέση που κατέχει η νονά της στην καρδιά της.

Η νεαρή, η οποία έχει κληθεί να διαχειριστεί τη δύσκολη απώλεια της μητέρας της, δεν δίστασε να εκφράσει δημόσια την αγάπη της για έναν από τους σημαντικότερους ανθρώπους της ζωής της. Λίγο αργότερα, η Βικτώρια Δέλλα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ακόμη μία φωτογραφία, αυτή τη φορά ποζάροντας μόνη της σε άλλη βραδινή έξοδο.