Βαρύ πένθος στη διεθνή μουσική σκηνή σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Άντι Τέιλορ, του κιθαρίστα των θρυλικών Duran Duran, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο του προστάτη.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησαν τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος μέσα από μια συγκινητική ανακοίνωση, αποκαλύπτοντας πως ο μουσικός έδωσε «μια μακρά και γενναία μάχη με τον καρκίνο του προστάτη» και «έφυγε ήρεμα από τη ζωή στο σπίτι του, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του, τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου». Ο Άντι Τέιλορ υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του συγκροτήματος που σημάδεψε τη δεκαετία του ’80, έχοντας συνυπογράψει διαχρονικές επιτυχίες όπως τα «Rio», «Save a Prayer» και «Girls on Film». Στη διάρκεια της μουσικής του διαδρομής συνεργάστηκε, μεταξύ άλλων, με τον Ροντ Στιούαρτ, τον Ρόμπερτ Πάλμερ και την Μπελίντα Καρλάιλ. Συγκλονιστικά ήταν και τα λόγια της συζύγου του, Τρέισι, η οποία τον χαρακτήρισε «τον βράχο της οικογένειάς μας», προσθέτοντας: «Θα μας λείπει κάθε μέρα».

Το συγκινητικό αντίο των Duran Duran

Οι Σάιμον Λε Μπον, Νικ Ρόουντς, Τζον Τέιλορ και Ρότζερ Τέιλορ αποχαιρέτησαν τον επί χρόνια συνεργάτη τους, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο ταλέντο, την προσωπικότητα και την καθοριστική συμβολή του στην παγκόσμια επιτυχία τους. «Ο Άντι ήταν εκεί από την αρχή της ιστορίας μας», ανέφεραν χαρακτηριστικά και συνέχισαν: «Από τη στιγμή που έφτασε στο Μπέρμιγχαμ από τη βορειοανατολική Αγγλία, με μια κιθάρα και μια ακλόνητη πίστη σε αυτό που μπορούσαμε να γίνουμε, έφερε στη μουσική μας μια ανεξίτηλη φλόγα και δυναμισμό».

Andy Taylor, the founding guitarist in Duran Duran who co-wrote several of the group’s most beloved songs, died Monday after a long battle with stage 4 metastatic prostate cancer. He was 65. 🔗 https://t.co/IVGKDD5R4m https://t.co/XrSkdmr61Q — Rolling Stone (@RollingStone) November 25, 2026

Τα μέλη του συγκροτήματος αναφέρθηκαν επίσης στο ιδιαίτερο χιούμορ του κιθαρίστα, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο κατάφερνε να τους κρατά προσγειωμένους ακόμη και στα χρόνια της τεράστιας δημοσιότητάς τους. «Οι σκέψεις μας είναι με τη σύζυγό του, Τρέισι, τα παιδιά του, Τζορτζίνα, Ιζαμπέλα, Μπέθανι και Άντριου, και τον εγγονό του, Άλμπι. Όλοι τον αγαπούσαν βαθιά και ζητάμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά τους σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή».

Tracey Taylor has released a statement paying tribute to her late husband, Duran Duran guitarist Andy Taylor. “Andy faced the last few years with so much courage and determination. He never gave up, fighting until the very end, never losing his love of life. The kindness and support shown to him by fans from all over the world throughout his illness brought him immense comfort and strength, and for that we will always be grateful.” — CONSEQUENCE (@consequence) November 25, 2026

Γιος ψαρά, ο Άντι Τέιλορ γεννήθηκε στο Τάινμαουθ της Αγγλίας και ξεκίνησε να ασχολείται επαγγελματικά με τη μουσική σε ηλικία μόλις 13 ετών. Αυτοδίδακτος μουσικός, κατάφερε να κατακτήσει τη διεθνή σκηνή, αφήνοντας το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της ποπ μουσικής.