Ο κορυφαίος, ίσως, διανοητής συγγραφέας που ανέδειξε αυτός ο τόπος, ο Νίκος Καζαντζάκης, δεν έγραψε κανένα βιβλίο με τον τίτλο Λάθος, αλλά το έκανε, τέτοια μέρα 26 Νοεμβρίου 1945.

Αποφάσισε να μπει στον πολιτικό στίβο, να βοηθήσει την πατρίδα του που δεν έβλεπε τον εμφύλιο να έρχεται, αλλά ουσιαστικά είχε έρθει. Έγινε μέλος της κυβέρνησης Σοφούλη που δημιουργήθηκε με την ασφυκτική πίεση των Άγγλων που απειλούσαν να κόψουν την οικονομική (και άλλη…) βοήθεια στην Ελλάδα εάν δεν άλλαζε η κυβέρνηση. Ήταν η εποχή που οι Αμερικανοί έμπαιναν κι αυτοί στο παιχνίδι. Η κυβέρνηση που σχηματίστηκε από άποψη προσώπων στηρίχτηκε στους Φιλελεύθερους, αλλά στην ουσία στηρίχτηκε στους Άγγλους και τους Αμερικανούς που είχαν λόγο στη σύνθεσή της.

Ο Καζαντζάκης ορκίστηκε στο δεύτερο κλιμάκιο, ο βασικός της κορμός είχε δημιουργηθεί τέσσερις μέρες νωρίτερα. Ονομάστηκε υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου.

Το κακό δεν είναι ότι ήταν υπουργός… άνευ, αλλά σύντομα διαπίστωσε ότι δεν ήταν μόνο χωρίς χαρτοφυλάκιο, αλλά και αρμοδιότητες.

Θεωρητικά θα έκανε επαφές σε όλον τον κόσμο για να αναδείξει το ελληνικό πρόβλημα. Ούτε αυτό έγινε.

Ήταν και το κλίμα που επικρατούσε γύρω του. Ο εμφύλιος που είχε ξεκινήσει στην Αθήνα το 1944 (Δεκεμβριανά) απλωνόταν σε όλη τη χώρα με ευθύνη και των δύο παρατάξεων.

Άνθρωπος των συνθέσεων και όχι των αντιθέσεων ήταν βέβαιο ότι δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Το χειρότερο είναι ότι βρέθηκε μεταξύ δύο πυρών. Οι δεξιοί τον κατηγορούσαν ως συνοδοιπόρο και οι αριστεροί ως ξεπουλημένο στην εξουσία των αστών.

Παραιτήθηκε ο ίδιο αθόρυβα όπως μπήκε στην κυβέρνηση. Ούτε ένα μονόστηλο δεν αξιώθηκε δει στις εφημερίδες ούτε όταν μπήκε στην κυβέρνηση, αναφέρθηκε στον σωρό των 35 υπουργών και υφυπουργών, το μεγαλύτερο μέχρι τότε κι ακόμα χειρότερα η παραίτησή του καταγράφηκε στα πρακτικά, αλλά δεν αντικαταστάθηκε με κανένα μέχρι το τέλος της κυβέρνησης αυτής λίγους μήνες αργότερα.

Ο ίδιος προτίμησε να πάει στο εξωτερικό και να αφοσιωθεί σε αυτό που ήξερε καλύτερα, το συγγραφή.

Στην κεντρική φωτογραφία ο συγγραφέας (με την πίπα) σε πρόβα του έργου του Ιωάννης Καποδίστριας που ανέβασε το Εθνικό στις 25 Μαρτίου 1946. Συνομιλεί με τον Μακρυγιαννη – Τζαβαλά Καρούσο.

Κινηματογράφος

1942: Στη Νέα Υόρκη δόθηκε η πρεμιέρα της ταινίας Καζαμπλάνκα με τους Χάμφρεϊ Μπόγκαρντ και Ίνγκριντ Μπέργκμαν.

1943: Η κυκλοφορεί την τελευταία από τις εννιά ταινίες της Τζούντι Γκάρλαντ κι του Μίκι Ρούνεϊ, το Girl Crazy, κινηματογραφική μεταφορά του μιούζικαλ των Τζορτζ και Άιρα Γκέρσουϊν.

1945: Πρεμιέρα για την ταινία Σύντομη Συνάντηση. Βασίζεται στο μονόπρακτο Νεκρή Φύση του Νόελ Κάουαρντ. Η σκηνοθεσία είναι του Νέιβιντ Λιν, πρωταγωνιστές η Σίλα Τζόνσον και ο Τρέβορ Χάουαρντ.

Μουσική

1976: Οι Sex Pistols κυκλοφορούν το πρώτο τους single με τίτλο Anachy In UK

Λογοτεχνία

1859: Στο λογοτεχνικό περιοδικό All the Year Round η τελευταία συνέχεια του βιβλίου Ιστορία των δύο πόλεων από τον Κάρολο Ντίκενς.

1865: Κυκλοφορεί στις ΗΠΑ το βιβλίο του Λιούις Κάρολ Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων.

Διάφορα

1948: Η πρώτη φωτογραφική μηχανή Polaroid, η Land Camera model 95 κυκλοφορεί στη Βοστώνη. Κοστίζει 89,75$.

Αρχαιολογία

1922: Ο Άγγλος αρχαιολόγος Χάουαρντ Κάρτερ ανοίγει τον σχεδόν άθικτο τΆφο του Τουταγχαμών στην Αίγυπτο.

Αθλητισμός

1956: Ο Γιώργος Ρουμπάνης κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μελβούρνη στο επί κοντώ (4μ. 50), πίσω από τους Αμερικανούς Μπομπ Ρίτσαρντς (Bob Richards) με 4μ56 και Μπομπ Γκουντόφσκι (Bob Gutowski) με 4μ53. Ο αγώνας κράτησε 11 ώρες και πήραν μέρος 19 αθλητές από 12 χώρες, ενώ η Ελλάδα κατακτά το πρώτο της ολυμπιακό μετάλλιο μετά από 44 χρόνια

1984: Ο Γιάννης Κούρος διανύει απόσταση 1.000 χλμ ξεκινώντας από το Κόλακ (Colac) της Αυστραλίας και σημειώνει δυο ρεκόρ: τα πρώτα 500 χλμ σε 60 ώρες και 23 λεπτά (περίπου 3 ημέρες) και τα 1.000 χλμ σε 136 ώρες και 17 λεπτά (περίπου 6 ημέρες).

1999: Ο Πύρρος Δήμας κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στο αρασέ με 182.5 κιλά κάνοντας παγκόσμιο ρεκόρ, το αργυρό στο σύνολο με 387.5 κιλά και το χάλκινο στο ζετέ με 207.5 στην κατηγορία των 85 κιλών. Ο Χρήστος Σπύρου, στην ίδια κατηγορία, κατακτά το αργυρό στο ζετέ με 207.5 κιλά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών που διεξάγεται στο ΣΕΦ.

2008: Σε αγώνα για την 5η αγωνιστική του Τσάμπιονς Λιγκ ο Παναθηναϊκός μετά τον θρίαμβό του τη προηγούμενη αγωνιστική στη Βρέμη (3-0 τη Βέρντερ) νικά στο Μιλάνο και την Ίντερ με γκολ του Σαριέγκι (1-0).