Στις 25 Νοεμβρίου 1972 οι Ιταλοί έτριβαν τα μάτια τους. Στα κιόσκια των εφημερίδων το Playmen, το περιοδικό που έγδυνε διάσημες ηθοποιούς αυτή τη φορά είχε εξασφαλίσει τη γυναίκα ιερό δισκοπότηρο των παπαράτσι, την πρώην πρώτη Κυρία των ΗΠΑ και νυν σύζυγο του Έλληνα μεγιστάνα Αριστέλη Ωνάση.

Μπορεί σε αντίθεση με τις σταρ η Τζάκι να μην είχε δώσει την έγκρισή της, αλλά αυτό ήταν μια… λεπτομέρεια που δεν απασχολούσε τους εκδότες του περιοδικού.

Το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press έστειλε σε όλον τον κόσμο τις πρώτες αντιδράσεις των αναγνωστών

Σύντομα η ιταλική έκδοση κυκλοφόρησε στην Αμερική, όχι από το τελωνείο, αλλά από το ταχυδρομείο. Οι Αμερικανοϊταλοί δεν γούσταραν τον μακαρίτη Κένεντι κι οι μαφιόζοι τον μισούσαν. Η γυμνή Τζάκι έγινε… παντιέρα στα χέρια τους.

Πως όμως έφθασαν στην Ιταλία οι φωτογραφίες της Τζάκι από τον Σκορπιό. Επισήμως τις διαπραγματεύτηκε ο Σετίμιο Γκαριτάνο, διάσημος παπαράτσι. Στις ΗΠΑ βρήκε παντού κλειστές πόρτες. Ο Χιού Χέφνερ του Playboy φοβήθηκε να πάρει το ρίσκο. Κατέληξε στην Ιταλία.

Η Αναστασία Κουλούρη, δημοσιογράφος, κόρη του φωτορεπόρτερ Δημήτρη Κουλούρη στο βιβλίο της Με στόχο τον Ωνάση αποκαλύπτει:

«… Είχε αρχίσει να ξημερώνει η τρίτη μέρα, όταν έπαιρνε και πάλι τον δρόμο για την παραλία. Σκαρφάλωσε ξανά στο δέντρο, ετοίμασε και πάλι τη μηχανή του και περίμενε… Έκαναν την εμφάνισή τους ο Ωνάσης με την Τζάκι… Κουβέντιασαν λίγο, ήπιαν τον καφέ τους και ξαφνικά η μεγάλη κυρία χάθηκε για λίγο πίσω από την καμάρα του σπιτιού. Ξεπρόβαλε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με μονοκίνι. Άρχισε να κάνει ανέμελα τη γυμναστική της, ενώ ο Κουλούρης δεν πίστευε στα μάτια του. Όπλισε τη μηχανή, κούμπωσε τον τηλεφακό στη Nikon και άρχισε να τραβά. Πατούσε ασταμάτητα το κλείστρο, όταν η κυρία, που μέχρι τότε ο κόσμος την είχε δει μόνο με ταγιέρ, απαλλαγμένη από ρούχα, ετοιμαζόταν να πέσει στη θάλασσα για να απολαύσει το μπάνιο της γυμνή».

Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν αρκεί να φωτογραφήσεις ένα διάσημο πρόσωπο σε ιδιωτική στιγμή, αλλά να βρεις και τον πρόθυμο αγοραστή. Και πριν απ’ όλα αυτά πρέπει να έχεις και τον κατάλληλο πληροφοριοδότη που θα κατατοπίσει.

Η Τζάκι ήταν βέβαιη ότι ο Αριστοτέλης Ωνάσης τις διέρρευσε για να την μειώσει. Την άποψή της ασπάζεται και ο Αμερικανός δημοσιογράφος Κρίστοφερ Άντερσεν, πρώην συντάκτης του περιοδικού People. Στο βιβλίο του Ο Καλός Γιος: Ο JFK Jr. και η Μητέρα που Αγάπησε, αναφέρει ότι ο εφοπλιστής εκφόβιζε τη σύζυγό του, την κορόιδευε και χρησιμοποίησε τις επαφές του στον Τύπο για να την ταπεινώσει δημόσια. Ο Άντερσεν ισχυρίζεται ότι ο Έλληνας μεγιστάνας, κουρασμένος να τον περιφρονεί, ενορχήστρωσε την παράνομη επιχείρηση παρέχοντας σε 10 φωτογράφους λεπτομερείς χάρτες του Σκορπιού και χρονοδιαγράμματα για το πότε η Τζάκι θα βρισκόταν στην παραλία.

Το μένος του Ωνάση ίσως να έχει να κάνει με την τακτική της Τζάκι. Είναι γνωστό ότι δεν ήταν ο έρωτας που τους ένωσε, αλλά το αμοιβαίο συμφέρον. Κοιμόντουσαν σε διαφορετικές κρεβατοκάμαρες, όλα ήταν ρυθμισμένα γραπτώς, ακόμα και για τα έξοδά της. Δέκα χιλιάδες δολάρια τον μήνα και άλλα δέκα για την ίδια και τα παιδιά της. Ποτέ όμως η Τζάκι δεν κατάφερνε να… βγάλει τον μήνα με τα λεπτά αυτά. Ζητούσε περισσότερα κι αυτόν τον εκνεύριζε…

Υπάρχει όμως μια ακόμα λεπτομέρεια που αφορά τα παιδιά, αυτή τη φορά του Ωνάση. Ο Ιταλός παπαράτσι πήγε στον Αλέξανδρο για να… αγοράσει τις φωτογραφίες. Τις είδε και του είπε ορθά – κοφτά: Πούλησέ της.

Ποτέ ο Αλέξανδρος και η Χριστίνα δεν συμπάθησαν την νέα σύζυγο του πατέρα τους. Απόδειξη όταν πέθανε ο Ωνάσης δεν είχε βγει το οριστικό διαζύγιο. Η Τζάκι σύμφωνα με το προγαμιαίο συμβόλαιο έπρεπε να πάρει 200.000 ευρώ και να αποχωρήσει. Απείλησε να προσβάλλει τη διαθήκη κι η Χριστίνα που είχε μείνει μόνη κληρονόμος αποφάσισε να της δώσει 26 εκ. δολάρια για να την… ξεφορτωθεί!

Θέατρο

1952: Ανεβαίνει για πρώτη φορά στο Λονδίνο η Ποντικοπαγίδα, το θεατρικό έργο της Αγκάθα Κρίστι.

Τηλεόραση

2023: Ο Ντέιβιντ Τέναντ επαναλαμβάνει τον ρόλο του ως Doctor Who σε ένα αφιέρωμα τριών επεισοδίων για την 60η επέτειο της εμβληματικής αγγλικής σειράς.

Μουσική

1901: Ο Γκούσταβ Μάλερ παρουσιάζει και διευθύνει τη Συμφωνία αριθμός 4 σε Σολ στο Μόναχο. Οι κριτικοί διχάζονται για την αξία της.

1984: Η Bad Aid με 36 κορυφαίους μουσικούς ηχογραφούν το τραγούδι Do They Know It’s Christmas? Σκοπός είναι να συγκεντρωθούν χρήματα για την αντιμετώπιση του λιμού στην Αιθιοπία.

Βιβλίο

1792: Ο Μπέντζαμιν Μπάνεκερ εκδίδει το Αγροτικό Αλμανάκ και γίνεται ο πρώτος Αφροαμερικανός που δημοσιεύει επιστημονικό βιβλίο.

Διαφήμιση

1905: Ο πρώτος τηλεγραφικός πομπός με εμβέλεια ενός μιλίου μεταδίδει την πρώτη ραδιοφωνική διαφήμιση. Είναι το Αμερικανικό επιστημονικό περιοδικό Scientific American με αμοιβή 8,5 δολάρια.

Αθλητισμός

1953: Η Ουγγαρία νικά την Αγγλία μέσα στο Γουέμπλεϊ, μπροστά σε 100.000 θεατές, με 6-3, σε έναν ματς που θα μείνει στην ιστορία ως Ο Αγώνας του Αιώνα, αν και φιλικός. Είναι ο πρώτος που μεταδίδεται τηλεοπτικά σε πολλές χώρες (14) και ο τελευταίος του Αλφ Ράμσεϊ. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος αρνιόταν επί 6 μήνες να δώσει άδεια για την διεξαγωγή του ματς από τον φόβο της συντριβής από τους Άγγλους, που ήταν αήττητοι μέχρι τότε στο γήπεδό τους, παρόλες τις πιέσεις του προέδρου της ομοσπονδίας Σάντορ Μπαρκς.

1999: Ο Βίκτωρ Μήτρου κερδίζει 2 αργυρά μετάλλια με 2 πανελλήνια ρεκόρ (205 κιλά στο ζετέ και 370 κιλά στο σύνολο) στην κατηγορία των 77 κιλών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών που διεξάγεται στο ΣΕΦ.