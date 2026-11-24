Έχει περάσει στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης ο Άγνωστος Πόλεμος του Νίκου Φώσκολου. Το σήριαλ που σημείωσε τις πρώτες μεγάλες θεαματικότητες και καθιέρωσε τον Άγγελο Αντωνόπουλο ως μεγάλο σταρ.

Δύο χρόνια πριν την προβολή του σήριαλ υπήρχε ένας ακόμα Άγνωστος Πόλεμος, αλλά σαν υπότιτλος στην ταινία που έγραψε ο ίδιος δημιουργός. Η ταινία που έκανε πρεμιέρα στις 24 Νοεμβρίου του 1969 λεγόταν κανονικά Η Λεωφόρος της προδοσίας, αλλά το Άγνωστος Πόλεμος έμπαινε σε όλες τις διαφημιστικές καταχωρήσεις, τόσο στις εφημερίδες, όσο και στις προθήκες των κινηματογράφων.

Ξεκινούσε εντυπωσιακά, με την καταδίωξη ενός στρατιώτη από την Αλβανία στα ελληνικά σύνορα, αν και ο σκηνοθέτης, ο Χρήστος Κυριακόπουλος που ήταν και παραγωγός ήταν κάπως υπερβολικός. Δεν έστησε μια καταδίωξη, αλλά ολόκληρη μάχη ακόμα και με βολές πυροβολικού!

Μόνο που η ταινία δεν μοιράζεται μόνο τον ίδιο τίτλο με το σήριαλ που θα ακολουθούσε, αλλά και την ίδια ιστορία. Ο καμβάς πάνω στον οποίο πλέκεται η υπόθεση δεν είναι παρόμοιος, αλλά ίδιος με την δεύτερη ιστορία που απογείωσε το σήριαλ. Αλλάζουν μόνο κάποιοι από τους βαθμούς συγγενείας.

Ένας φυγάς από την Αλβανία δραπετεύει στην Ελλάδα και υποστηρίζει ότι είναι ο σύζυγος της ανιψιάς του αρχηγού της ελληνικής κατασκοπίας. Μόνο που η ανιψιά, είναι η Γκέλυ Μαυροπούλου έχει σύζυγο και μοιάζει σαν δυο σταγόνες νερό με τον φυγά.

Στο σήριαλ ο συνταγματάρχης Βαρτάνης δεν είναι αρχηγός, αλλά έχει κομβικό ρόλο στην αντικατασκοπεία και η αδελφή του, κι εδώ είναι η Γκέλυ Μαυροπούλου είναι παντρεμένη με τον λοχαγό Έκτωρα Ψάχο, δεξί χέρι του Βαρτάνη κι ο δραπέτης, πάλι από την Αλβανία μοιάζει σαν δυο σταγόνες νερό και υποστηρίζει ότι αυτός είναι ο πραγματικός Ψάχος!

Στην ταινία υπάρχει κι ένα παιδί που άθελά του δίνει τη λύση στο μυστήριο. Στο σήριαλ δεν υπάρχει παιδί καθώς το σήριαλ γυριζόταν Δευτέρα από το πρωί και θα έπρεπε να ήταν στο σχολείο.

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Η ταινία δεν τα πήγε άσχημα, ήταν 37 στις 108 που προβλήθηκαν εκείνη τη σεζόν, έκοψε 194.861 εισιτήρια που σημαίνει ότι έβγαλε τα λεφτά της, αλλά έπρεπε να έρθει το σήριαλ για δικαιώσει απόλυτα τον συγγραφέα. Η δεύτερη ιστορία του τηλεοπτικού Αγνώστου Πολέμου, που είχε υπότιτλο Ο Άνθρωπος με τα δύο πρόσωπα έκανε τους θεατές να στήνονται στην τηλεόραση και να αναρωτιούνται ποιος είναι ο αληθινός Ψάχος.

Με αυτή την ταινία ο Φώσκολος έκλεισε ένα καρέ ταινιών ως συγγραφέας. Οι δύο ήταν σε παραγωγή του Φίνου (Όταν η πόλις πεθαίνει σε σκηνοθεσία Γιάννη Δαλαινίδη και Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα σε σκηνοθεσία του ίδιου), ενώ άλλες δύο ήταν σε σκηνοθεσία του Χρήστου Κυριακόπουλου και παραγωγή των αδελφών Κυριακόπουλοι

Λογοτεχνία

1862: Κυκλοφορεί το ιστορικό μυθιστόρημα του Γκιστάβ Φλομπέρ με τίτλο Σαλαμπό.

1877: Εκδίδεται το μυθιστόρημα της Άννα Σιουέλ με τίτλο Μαύρη Ομορφιά κι αφορά την ευημερία των ζώων.

1947: Εκδίδεται η νουβέλα του Τζον Στάινμπεργκ Το Μαργαριτάρι.

Διάφορα

1859: Ο Κάρολος Δαρβίνος εκδίδει το σύγγραμμα On the Origin of Species (η καταγωγή των ειδών) στο οποίο αναλύει τη θεωρία που είχε διατυπώσει ένα χρόνο νωρίτερα (1858) για την καταγωγή του ανθρώπου.

Αθλητισμός

1896: Ιδρύεται στην Αθήνα η ΕΟΑ (Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων) με πρώτο πρόεδρο τον Διάδοχο Κωνσταντίνο και σκοπό την διοργάνωση των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Το 2000 η ΕΟΑ θα μετονομαστεί σε ΕΟΕ (Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή).

1906: Σε αγώνα του Αμερικανικού ποδοσφαίρου για την πολιτεία του Οχάιο οι Μάσιλον Τάιγκερς νικούν με 13-6 του Κάντον Μπούλντογκς στη σειρά αγώνων για την ανάδειξη του πρωταθλητή της πολιτείας. Ακολουθούν κατηγορίες για στημένο αγώνα οδηγώντας στο πρώτο μεγάλο σκάνδαλο του αμερικανικού ποδοσφαίρου.

1971: Ο Πανιώνιος κάνει το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του Βαλκανικού Κυπέλλου. Στη Νέα Σμύρνη με γκολ του Πάρι Σαγκορίδη (3ο και 78ο με πέναλτι) νικά 2-1 την Αλβανική Μπέσα. Στη ρεβάνς (15 Δεκεμβρίου) έφερε 1-1 στο Δυρράχιο και κέρδισε το τρόπαιο.

1976: Η ΑΕΚ στο πρώτο ματς του Γ’ γύρου για το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ νικά 2-0 τον Ερυθρό Αστέρα. Στη ρεβάνς (8/12) νικούν οι Σέρβοι με 3-1, αλλά η ΑΕΚ κερδίζει τη πρόκριση

1982: Κλείνει η «υπόθεση Μπουμπλής» που αναστάτωσε το ποδόσφαιρο. Η Επιτροπή Κανονισμών της ΕΠΟ με ψήφους 3-2 αθωώνει τον ποδοσφαιριστή Χουάν Ραμόν Ρότσα και τον Παναθηναϊκό. Κρίνει ότι δεν είχε ευθύνη στην υφαρπαγή ότι είναι Έλληνας υπήκοος και τον απαλλάσσει από την κατηγορία της παραπλάνησης αρχών για την έκδοση ταυτότητας, Ο Μπουμπλής μπορεί πλέον να αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό ως ξένος με το όνομά του… Ρότσα!

1999: Στη κατηγορία των 69 κιλών στην Άρση Βαρών ο Γιώργος Τζελίλης κερδίζει τρία αργυρά μετάλλια και ο τραυματισμένος Βαλέριος Λεωνίδης τρία χάλκινα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που γίνεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

2004: Ο Ρενέ Χιγκίτα τερματοφύλακας της Άκουας ντε Κίτο του Ισημερινού συλλαμβάνεται σε ντόπιγκ κοντρόλ να έχει κάνει χρήση κοκαΐνης. Στα 38 του χρόνια υποχρεώνεται να σταματήσει το ποδόσφαιρο έπειτα από μια μεγάλη καριέρα στην εθνική. Ήταν από τους πρώτους που έπαιζαν μακριά από την εστία τους.

2006: Με το τέλος του αγώνα Παρί Σαν Ζερμέν – Χάποελ Τελ Αβίβ για το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ στο Παρίσι αστυνομικός πυροβολεί και σκοτώνει έναν οπαδό, ενώ τραυματίζει έναν ακόμα. Η υπόθεση μπλέχτηκε καθώς ο αστυνομικός ήταν μαύρος και προσπάθησε να προστατεύσει ένα γαλλοεβραίο που δεχόταν επίθεση ρατσιστών οπαδών της Παρί.

2012: Ο Γερμανός οδηγός της Red Bull, Σεμπάστιαν Φέτελ κερδίζει το GP της Βραζιλίας και υπερασπίζεται τον τίτλο του για τρίτη χρονιά.