Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός από την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, με τα προγνωστικά μοντέλα να δείχνουν ένα παρατεταμένο κύμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες αναμένεται να ενταθούν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα μεγάλα προβλεπόμενα ύψη βροχής και ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων σε ευάλωτες περιοχές.

Σύμφωνα με την πρωινή ανάλυση Early Warning του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, η οποία βασίζεται στα νεότερα δεδομένα του προγνωστικού μοντέλου ICON, η Παρασκευή και η Κυριακή συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ιδιαίτερα υψηλά τοπικά ύψη βροχής, με ορισμένες περιοχές να βρίσκονται αντιμέτωπες με πολύ έντονα φαινόμενα.

Οι τρείς ημέρες που αλλάζουν το σκηνικό

Η πρώτη μεταβολή αναμένεται την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, όταν οι βροχοπτώσεις θα ξεκινήσουν από τα βορειοδυτικά. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η Ήπειρος και το βόρειο Ιόνιο, όπου τα ημερήσια ύψη βροχής εκτιμάται ότι θα φτάσουν τοπικά τα 37 χιλιοστά. Βροχές ενδέχεται να εκδηλωθούν και στη δυτική Στερεά Ελλάδα.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους και νοτιοδυτικούς, με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ στο βόρειο Ιόνιο θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Πιο επιβαρυμένη προβλέπεται η Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, καθώς η δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα θα δεχθούν εκτεταμένες βροχοπτώσεις και τοπικές καταιγίδες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ICON, τα ημερήσια μέγιστα ύψη βροχής ενδέχεται να προσεγγίσουν τα 159 χιλιοστά, γεγονός που αυξάνει την ανάγκη παρακολούθησης των περιοχών που θα δεχθούν τα μεγαλύτερα ποσά νερού.

Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες, με βροχές κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Οι νότιοι και νοτιοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ, ενώ μικρή περαιτέρω άνοδος αναμένεται στη θερμοκρασία, κυρίως ως προς τις ελάχιστες τιμές.

Το Σάββατο 28 Νοεμβρίου τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε μεγαλύτερο τμήμα της επικράτειας, επηρεάζοντας τη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Οι βροχοπτώσεις θα διατηρήσουν την έντασή τους κατά τόπους, με τα μέγιστα ημερήσια ύψη νερού να υπολογίζονται έως και στα 116 χιλιοστά.

Η Κυριακή με τις πιο ανησυχητικές προβλέψεις

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί η Κυριακή 29 Νοεμβρίου, καθώς τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα εμφανίζουν μια εκτεταμένη ζώνη ισχυρών βροχοπτώσεων που θα εκτείνεται από τη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά Ελλάδα έως το Αιγαίο.

Το μοντέλο ICON εμφανίζει σε ορισμένα σημεία μέγιστα ύψη βροχής που αγγίζουν ακόμη και τα 220 χιλιοστά. Πρόκειται για ιδιαίτερα υψηλές τιμές, οι οποίες, εφόσον επιβεβαιωθούν, ενδέχεται να αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η συνολική εικόνα της κακοκαιρίας περιλαμβάνει ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χιονοπτώσεις στα ορεινά, με το σκηνικό να γίνεται σταδιακά πιο χειμερινό.