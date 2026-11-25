Στο ΚΑΤ μεταφέρθηκε η Χριστίνα Βακάκη, προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στον αγκώνα, μετά τον τραυματισμό της σε τροχαίο ατύχημα στη Βάρη. Η 29χρονη, η οποία παρασύρθηκε από αυτοκίνητο την ώρα που έκανε τζόκινγκ, βρίσκεται εκτός κινδύνου, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της.

Η επέμβαση πραγματοποιείται την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου και αφορά μικροχειρουργική στον αγκώνα. Όπως αναφέρεται, τα υπόλοιπα ορθοπεδικά τραύματα που προκλήθηκαν από το τροχαίο έχουν ήδη αντιμετωπιστεί, με τους γιατρούς να προχωρούν τώρα στην αποκατάσταση του συγκεκριμένου τραυματισμού.

Αμέσως μετά το ατύχημα, η Χριστίνα Βακάκη είχε μεταφερθεί στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Υγεία», ενώ πλέον νοσηλεύεται στο ΚΑΤ, όπου υποβάλλεται στην απαραίτητη επέμβαση.

Η 29χρονη παραμένει εκτός κινδύνου, με τις τελευταίες πληροφορίες να μην εμπνέουν ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της.