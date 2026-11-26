Άγνωστες πτυχές από τη συμμετοχή του στη Eurovision του 2010, αλλά και προσωπικές αποφάσεις που καθόρισαν τη μετέπειτα ζωή του, αποκαλύπτει ο Γιώργος Αλκαίος. Ο τραγουδιστής παραχώρησε συνέντευξη στη Χρίσλα Γεωργακοπούλου, στο «The Room» του Flash.gr, επιστρέφοντας στα γεγονότα που σημάδεψαν την ελληνική αποστολή στο Όσλο και περιγράφοντας τις δυσκολίες που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει.

Η ελληνική συμμετοχή με το «OPA» είχε μεγάλες προσδοκίες, με τον ίδιο να αποκαλύπτει πως στόχος ήταν μια θέση στην πρώτη πεντάδα. Ωστόσο, όπως περιγράφει, η διαδρομή μέχρι τον διαγωνισμό και η παρουσία της αποστολής στη Νορβηγία δεν ήταν χωρίς εμπόδια.

«Πηγαίναμε για την πεντάδα. Βλέπεις ότι κάποιοι σου κλωτσάνε πράγματα για να πέσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά, μεταφέροντας το κλίμα που επικρατούσε εκείνη την περίοδο.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στη στάση της ΕΡΤ, αποκαλύπτοντας ότι ένα μήνυμα από τη δημόσια τηλεόραση άλλαξε τα δεδομένα. Μιλά για τον φόβο που υπήρχε στην πλευρά του σταθμού σχετικά με όσα ενδεχομένως θα μπορούσαν να συμβούν, αλλά και για την προσπάθειά του να διαχειριστεί τις απαιτήσεις της αποστολής χωρίς να διαταραχθούν οι σχέσεις με τους συνεργάτες του.

Παράλληλα, αναφέρεται στο οικονομικό κόστος της συμμετοχής, αποκαλύπτοντας ότι ανέλαβε προσωπικά μέρος των υποχρεώσεων που απαιτούνταν για την ελληνική παρουσία στον διαγωνισμό.

Η συνέντευξη, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην επαγγελματική του πορεία. Ο Γιώργος Αλκαίος ανοίγει ένα ιδιαίτερα προσωπικό κεφάλαιο, μιλώντας για την απόφασή του να μην αποκτήσει μέχρι σήμερα τη δική του οικογένεια και αποκαλύπτοντας ότι έχει εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο της υιοθεσίας.

«Η υιοθεσία είναι σωτηρία», δηλώνει χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι έχει σκεφτεί την προοπτική να γίνει πατέρας και αναφερόμενος στις προϋποθέσεις που θα έπρεπε να υπάρχουν ώστε να προχωρήσει σε μια τέτοια απόφαση.

Στην ίδια συζήτηση επιστρέφει και στην περίοδο κατά την οποία εγκατέλειψε την Αθήνα και επέλεξε να ζήσει στη Μήλο. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την απόφαση έπαιξε ο θάνατος της γιαγιάς του, της γυναίκας που, όπως περιγράφει, αποτελούσε τον μεγαλύτερο στήριγμά του και ουσιαστικά τον άνθρωπο που είχε αναλάβει τον ρόλο της μητέρας στη ζωή του.

Η απώλειά της τον οδήγησε στην ανάγκη να απομακρυνθεί από την καθημερινότητα της πρωτεύουσας, αναζητώντας χρόνο και απόσταση για να διαχειριστεί όσα συνέβησαν.

Ο τραγουδιστής μιλά ακόμη για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια, τη σχέση με τη βιολογική μητέρα του και την εμπειρία της επικοινωνίας τους έπειτα από χρόνια απόστασης, αποκαλύπτοντας πτυχές της ζωής του που δεν είχε μέχρι σήμερα μοιραστεί σε τέτοιο βαθμό.