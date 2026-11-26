Η Άντα Λεούση κάνει τις αστρολογικές προβλέψεις για σήμερα, Πέμπτη 26 Νοέμβρη, για όλα τα ζώδια.

ΚΡΙΟΣ: Ακούστε προσεκτικά τις απόψεις των συνεργατών σας, όσο επικριτικές κι αν είναι. Διάφορες αιτίες γίνονται η πηγή του κακού, όσον αφορά την επικοινωνία σας. Μια ερωτική ιστορία που θα αναπτυχθεί θα σας εκπλήξει με την έκβαση που θα έχει.

ΤΑΥΡΟΣ: Βάλτε μπροστά τις καινούργιες σας μεθόδους και εντυπωσιάστε τους συνεργάτες σας. Η σχέση σας είναι συναρπαστική και γεμάτη χιούμορ, αλλά μερικές φορές σάς βγάζει εκτός ελέγχου. Για να κερδίσετε αυτά που θέλετε πρέπει να θυσιάσετε κάποια άλλα.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Παθιασμένοι, ρομαντικοί, ενεργητικοί και γεμάτοι ιδέες, οδηγείτε τη σχέση σας στα σύννεφα. Αν καταφέρετε να περιορίσετε τους εγωισμούς σας, θα πετύχετε έναν μαγικό συνδυασμό. Ενας περίπατος, που θα σας αποσπάσει από την καθημερινότητα, θα σας αναζωογονήσει.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Ζητήστε από τους συνεργάτες σας στον χώρο εργασίας σας να δείξουν υπευθυνότητα και φροντίστε να πηγαίνετε με τη ροή των γεγονότων. Αποφύγετε να επενδύσετε συναισθηματικά σε ανθρώπους που δεν σας έχουν αποδείξει την αγάπη τους με πράξεις.

ΛΕΩΝ: Να θυμάστε πως οι εσωτερικές σας συγκρούσεις θα βγουν στην επιφάνεια, εξαιτίας κάποιων γεγονότων που δεν επιτρέπουν αναβλητικότητα. Μην αφήσετε τις ευκαιρίες να πάνε χαμένες, εφόσον ξέρετε καλά ότι οι ελιγμοί σας είναι συνήθως δύσκολοι, αλλά επιτυχημένοι.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Η αυτοπεποίθησή σας θα τονιστεί μέσα από τη στήριξη τρίτων αλλά και από τις δημιουργικές προσπάθειές σας. Μη βασανίζεστε με τις τόσες απαιτήσεις σας και αποστασιοποιηθείτε από τις σκέψεις που σας οδηγούν να παλεύετε για να κερδίζετε τις εντυπώσεις.

ΖΥΓΟΣ: Εχει σημασία να νιώθετε πως συνυπάρχετε αρμονικά με τον σύντροφό σας, ακόμα και από μακριά. Οι εξαρτήσεις από καταστάσεις και πρόσωπα θα σας βάλουν σε προβληματισμό. Κάποια πράγματα πρέπει να παραμείνουν όπως είναι, οπότε αφήστε τις διαπραγματεύσεις.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Συνειδητοποιήστε τις συνέπειες των πράξεών σας και μη ρίχνετε τις ευθύνες στους άλλους. Οι καθαρές εξηγήσεις θα σας σώσουν από παρεξηγήσεις. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι εσωτερικές και οι εξωτερικές αλλαγές σας θα έχετε διακυμάνσεις στη διάθεσή σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Δεν χρησιμεύει στη σχέση σας να αποφεύγετε να πείτε τα πράγματα με το όνομά τους. Ακραίες ευαισθησίες ταράζουν την ανάγκη που έχει το ταίρι σας για ηρεμία και ισορροπία. Ισως αποκαλυφθούν κάποια μυστικά που δεν τολμούσατε να πείτε.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Αν δεν είστε εσείς εγκρατείς στις δικές σας ανάγκες, δεν γίνεται να το επιβάλλετε στους άλλους. Σήμερα θα έχετε ολοκληρωμένη εικόνων αυτών που θέλετε να πετύχετε. Η δημιουργικότητα και η ευεξία που νιώθετε θα προσελκύσουν καινούργιους συνεργάτες.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Ενώ συνήθως δυσκολεύεστε να πάρετε πρωτοβουλίες, σήμερα θα έχετε εντονότερη ώθηση να κάνετε πράγματα που σας εκφράζουν και σας ευχαριστούν. Είναι η ώρα να αφήσετε στην άκρη όσα σας βαραίνουν ψυχικά και ακολουθήστε αυτά που σας γεμίζουν.

ΙΧΘΥΕΣ: Μόνο ο ξεκάθαρος προσανατολισμός θα σας οδηγήσει στις σωστές αποφάσεις, όσον αφορά την κοινωνική σας ζωή. Μείνετε με τον εαυτό σας και συνειδητοποιήστε τι ζητάτε από τις σχέσεις σας. Εντοπίστε τις ανάγκες σας χωρίς να φοβάστε τα συναισθήματά σας.