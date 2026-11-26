Το 1925 απείχε μόλις τρία χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή. Είχε ξεκινήσει η καταβολή κάποιων αποζημιώσεων στα θύματα της τραγωδίας από το κατεστραμμένο ελληνικό κράτος.

Κι εκεί όπως συμβαίνει σε περιπτώσεις που μπλέκει το χρήμα στήθηκαν οι κομπίνες. Τα χρήματα αντί να πηγαίνουν σε αυτούς που έχουν ανάγκη πήγαιναν στις τσέπες των επιτήδειων. Κάποιες ήρθαν στο φως. Μια από αυτές αφορούσε τις αποζημιώσεις από τις επιτάξεις στη διάρκεια της Μικρασιατικής εκστρατείας. Έμποροι εμφανίστηκαν και δήλωσαν ότι το κράτος τους είχε επιτάξει εμπορεύματα, κυρίως σιτηρά για τις ανάγκες του στρατού. Τώρα ζητούσαν να τα πληρωθούν.

Με συνοπτικές διαδικασίες αξιωματικοί έβαζαν την υπογραφή τους και τα χρήματα πήγαιναν στις τσέπες τους. Η κομπίνα αποκαλύφθηκε αν και κανείς ποτέ δεν έμαθε το ακριβές ποσό που αντί να πάει στους πρόσφυγες πήγε στα τρωκτικά. Υπολογίζεται ότι είναι από δέκα έως είκοσι εκατομμύρια δραχμές ποσό εξωφρενικό για την εποχή. Τότε η εφημερίδα στοίχιζε μια δραχμή, έτσι για να πάρουμε μια ιδέα για την αξία των χρημάτων.

Το κύκλωμα είχε πολλά πλοκάμια. Ο δικτάτορας Πάγκαλος ήταν γνωστός για τη σκληρότητά του. Δεν είχε διστάσει στην υποχώρηση στον τελευταίο πόλεμο (1919-22) να διατάξει την εκτέλεση όσων λιγοψυχούσαν. Ήταν της άποψης ότι ο φόβος του θανάτου θα αποτρέψει διαλυτικά φαινόμενα. Ειδικά από τους ένστολους είχε απαιτήσεις.

Έστησε ένα στρατοδικείο για να δικάσει στρατιωτικούς και πολίτες (πρώτο φάουλ), η δίκη άρχισε τον Οκτώβριο και μόλις λίγες μέρες νωρίτερα είχε ψηφίσει νόμο που προέβλεπε την καταδίκη σε θάνατο των καταχραστών με τις ποινές να έχουν αναδρομική ισχύ (δεύτερο φάουλ).

Το δικαστήριο αποφάσισε να καταδικάσει σε θάνατο τρία άτομα.

Τον αντισυνταγματάρχη του Στρατού Διονύση Δρακάτ ο

ο Τον αντισυνταγματάρχη της Χωροφυλακής Γιάννη Ζαριφόπουλο , και

, και Τον μεγαλέμπορο Αριστείδη Αϊνδιλή

Στη δίκη που κράτησε ένα μήνα ακούστηκαν φοβερά και τρομερά. Ακόμα και κάποιοι κατηγορούμενοι φρόντισαν να μιλήσουν, να φορτώσουν σε άλλους τις ευθύνες για να πέσουν οι ίδιοι στα… μαλακά. Ξετυλίχθηκε το… πάρτι λεηλασίας. Μια φτωχή γυναίκα, δακτυλογράφος που μπήκε στο κύκλωμα βρέθηκε με τρία αυτοκίνητα (!) Δύσκολα θα μπορούσε να βρεθεί σε όλη τη χώρα ιδιώτης με τόσα πολλά!

Ο κόσμος είχε εξαγριωθεί με αυτά που άκουγε γιατί εκτός από τη φτώχεια το κράτος έδινε τον μισό προϋπολογισμό για την οργάνωση του Στρατού που είχε υποστεί τρομερές ζημιές σε έμψυχο δυναμικό, αλλά και υλικό στην Καταστροφή της Μικράς Ασίας. Τα μισά βαριά όπλα είχε μείνει εκεί, λάφυρα στα χέρια των Τούρκων.

Στο Γουδί στις 9 το πρωί της 26ης Νοεμβρίου 1925, στήθηκαν οι αγχόνες. Από τους τρεις, ο έμπορος Αϊνδιλής, πήρε αναβολή εκτέλεσης και στη συνέχεια η ποινή του μετατράπηκε σε ισόβια. Το είχε σκάσει στη Γαλλία και η έκδοσή του έγινε με τον όρο ότι δεν θα εκτελεστεί αφού ο γαλλικός νόμος δεν προέβλεπε τόσο αυστηρή ποινή σε περίπτωση οικονομικού εγκλήματος. Ο Πάγκαλος δεν θέλησε να φτάσει στα άκρα τις σχέσεις με μια μεγάλη χώρα κάνοντας κάτι που ήταν παράνομο με βάση τη συμφωνία έκδοσης. Απλά το καθυστέρησε όσο μπορούσε.

Οι δύο αξιωματικοί οδηγήθηκαν στην αγχόνη που είχε στηθεί σε μια τελετή που έμοιαζε με υπαίθρια παράσταση. Με 800 αυτοκίνητα, αλλά και με τα πόδια 20.000 άνθρωποι πήγαν να δουν την εκτέλεση!

Το γενικό πρόσταγμα της τελετής το είχε ο Βασίλειος Ντερτιλής, συνεργάτης του Πάγκαλου. Στη διάρκεια της Κατοχής έγινε συνεργάτης των Γερμανών ως οργανωτής και πρώτος διοικητής των Ταγμάτων Ασφαλείας. Ο γιος του Νίκος Ντερτιλής ήταν αυτός που το βράδυ του Πολυτεχνείου έκανε επίδειξη σκοπευτικής δεινότητας με τους φοιτητές που έτρεχαν να σωθούν.

Οι περισσότερες εφημερίδες συναγωνίζονται σε παραστατικότητα τα της εκτέλεσης. Επιλέγουμε την πιο ήπια, από την εφημερίδα Έθνος που μας πληροφορεί ότι ο δήμος λεγόταν Κονταρός, ήταν από την Κρήτη και αλλού διαβάσαμε ότι πληρώθηκε με 500 δρχ το κεφάλι. Περίμενε να πάρει 1.500 δρχ, περιορίστηκε στις χίλιες. Είχε υπηρετήσει στη Μικρά Ασία, είχε συλληφθεί αιχμάλωτος κι ίσως αυτός ήταν ένας από τους λόγους που ανέλαβε αυτόν τον ρόλο. Όπως κι υπόλοιποι που ήταν στο Μέτωπο ζητούσαν την παραδειγματική καταδίκη των καταχραστών:

Η αγωνία των χιλιάδων κόσμου, που συνωθείται γύρω από το τετράγωνον του στρατού αποκορυφούται. Το σχοινί του Ζαριφοπούλου ήτο ήδη καλά δεμένο εις τον ένα εκ των καθέτων στύλων της αγχόνης, δια τον Δρακάτον όμως έπρεπε να λυθή το μεσαίον σχοινί, που δεν είχε χρησιμοποιηθή δια να μη εμπλακή εις αυτό το σώμα. Έγινε και τούτο. Ο δήμιος κατήλθεν εκ του αναβάθρου του Δρακάτου. Επρόκειτο να συρθούν από τους στρατιώτας τα ικριώματα. Παρετηρήθη όμως ότι το ικρίωμα του Ζαριφοπούλου δεν εκυλίετο ομαλώς επί των τροχών του. Εν τέλει διωρθώθη και η ανωμαλία αυτή.

Τότε ο κ. Δασύλης μαζί με τον κ. Κυριακού έδωσε το παράγγελμα:

— Σύρατε!

Οι στρατιώται έσυραν με ορμήν τα δύο ικριώματα προς τα εμπρός, από τας εκατέρωθεν «σειράδας»…

Τα δύο σώματα ευρέθησαν εις το κενόν. Έκαμαν ήρεμα μίαν περιστροφικήν ταλάντευσιν και παρέμειναν μετέωρα. Χωρίς σπασμούς και βιαίας κινήσεις. Ο Δρακάτος σχεδόν έμεινεν ακίνητος. Εκινήθη μόνον ελαφρώς το δεξί του πόδι. Ο Ζαριφόπουλος, που εφορούσε καινούργια λουστρίνια, έκαμψεν ολίγον τα γόνατα, σαν να διέτρεξε μία αρκετά δυνατή φρικίασις το σώμα του…

Όλα αυτά έγιναν εις μίαν στιγμήν. Πριν οι θεαταί αντιληφθούν καλά-καλά, ο απαγχονισμός είχε συντελεσθή. Η όλη διαδικασία της εκτελέσεως διήρκεσε τέσσαρα—πέντε λεπτά. Την 9ην και 18′ ο Δρακάτος και ο Ζαριφόπουλος είχον απαγχονισθή.

Γεννήσεις

1909: Ευγένιος Ιονέσκο, Ρουμάνος θεατρικός συγγραφέας από τους κύριους εκπροσώπους του θεάτρου του παραλόγου. Πέθανε τις 28 Μαρτίου 1994.

1926: Πάνος Γαβαλάς, λαϊκός τραγουδιστής, συνθέτης και μουσικός με πολλές μεγάλες επιτυχίες στο ενεργητικό του. Πέθανε στις 3 Δεκεμβρίου 1988.

1927: Νίκος Φώσκολος, συγγραφέας, σεναριογράφος, σκηνοθέτης, δημοσιογράφος. Δημιουργός τεράστιων επιτυχιών σε ραδιόφωνο (Αστυνομικές Ιστορίες του Νίκου Φώσκολου), του κινηματογράφου (Κοινωνία ώρα μηδέν, Το Χώμα βάφτηκε κόκκινο, Υπολοχαγός Νατάσα κ.ά) και της τηλεόρασης (Άγνωστος Πόλεμος, Λάμψη, Καλημέρα Ζωή). Πέθανε στις 30 Οκτωβρίου 2013.

1938: Τίνα Τάρνερ, Αμερικανίδα με ελβετική καταγωγή. Τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, συγγραφέας. Η σόλο καριέρα της άρχισε από τα μέσα της δεκαετίας του ΄70 και κατάφερε να πουλήσει τα περισσότερο εισιτήρια από κάθε άλλο καλλιτέχνη και να πουλήσει περισσότερα από 200 εκ. δίσκους. Το πραγματικό της όνομα ήταν Άννα Μέι Μπούλοκ. Πέθανε στις 24 Μαΐου 2023.

1951: Τσιτσιολίνα, Ουγγαρέζα πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών, πολιτικός. Τόσο η… καλλιτεχνική, όσο και η πολιτική της καριέρα έγινε στην Ιταλία.

Θάνατοι

1504: Ισαβέλλα Α’ η καθολική (53 χρ.), Βασίλισσα της Καστίλης. Με τον γάμο της το 1479 με τον βασιλιά της Αραγονίας Φερδινάνδο πέτυχαν την ένωση της Ισπανίας.. Στη διάρκεια της βασιλείας τους ο Χριστόφορος Κολόμβος ανακάλυψε την Αμερική, αλλά και συστάθηκε η Ιερά Εξέταση που στόχο είχε τον διωγμό κάθε μη καθολικού.

1516: Τζοβάνι Μπελλίνι (90 χρ.), Ιταλός ζωγράφος, ιδρυτής της Βενετσιάνικης σχολής που έφθασε σε σημείο να ανταγωνίζεται την Φλωρεντία

1983: Στρατής Δούκας (88 χρ.), συγγραφέας κριτικός τέχνης και ζωγράφος.