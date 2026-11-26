Στο τέλος της Αγίου Μελετίου, υπάρχει μια εκκλησία που έχει δώσει το όνομά της στο δρόμο που καταλήγει στην Πατησίων. Κάθετος είναι η Βορείου Ηπείρου, ένας σχετικά φαρδύς δρόμος με πολυκατοικίες και μονοκατοικίες. Εκεί στον αριθμό 12 έμενε η Βασιλική Δημητροπούλου, η μητέρα της Μαίρης Λίντα που έκανε πάταγο σ’ όλες τις μεγάλες πίστες.

Το ξημέρωμα της 24ης Νοεμβρίου θα πήγαινε στο σπίτι της ένα συνεργείο του ΟΤΕ για να της συνδέσει το τηλέφωνο. Βρισκόμαστε στα 1970 κι εκείνα τα χρόνια για να συνδεθεί μια τηλεφωνική γραμμή μπορούσε να περιμένει ο συνδρομητής τρία και τέσσερα χρόνια.

Η Μαίρη Λίντα είχε ζητήσει από την κοπέλα που φρόντιζε τη μητέρα της να πάει νωρίς στο σπίτι για να υποδεχτεί το συνεργείο, αργότερα θα πήγαινε και η ίδια για να της αφήσει χρήματα.

Η Δημητροπούλου ήταν 70 χρόνων, γερή κράση και μπορούσε να μένει μόνη της και να αυτοεξυπηρετείται. Μόνο που εκείνο το πρωί η κοπέλα που χτύπησε την πόρτα δεν πήρε απάντηση, ενώ μια περίεργη μυρωδιά έβγαινε από το σπίτι. Κάλεσε την Λίντα που είχε κλειδιά κι όταν έφτασε και άνοιξε την πόρτα πάγωσε!

Η μητέρα της ήταν καμένη στο κρεβάτι, τα κλειστά παράθυρα δεν είχαν αφήσει τη φωτιά να επεκταθεί.

Η αστυνομία που έφθασε διαπίστωσε αυτό που υπέθεσαν όλοι. Η γυναίκα είχε κοιμηθεί κι ίσως από ένα τσιγάρο που ξέχασε να σβήσει έπιασε φωτιά.

Οι εφημερίδες στάθηκαν στο τραγικό γεγονός της άτυχης γυναίκας. Άκουσαν και κάποιους γείτονες που την είδαν να αγοράζει ένα μπουκάλι κρασί και τα σενάρια για την μεθυσμένη που κοιμήθηκε με το τσιγάρο αναμμένα έδιναν κι έπαιρναν.

Άδικα η Μαίρη Λίντα διαβεβαίωνε ότι η μητέρα της κάπνιζε σπάνια έως καθόλου και δεν έπινε.

Οι αστυνομικοί παρατήρησαν ότι στο στήθος της είχε το ξυπνητήρι που λογικά έπρεπε να ήταν στο κομοδίνο, περίμεναν την ιατροδικαστική εξέταση που έδειξε ότι ο θάνατός της προήλθε από χτυπήματα με το ξυπνητήρι, υπήρχαν άλλωστε και ίχνη αίματος και στη συνέχεια μπήκε η φωτιά για να φανεί ο φόνος ως ατύχημα.

Δεν υπήρξαν διαρροές από την αστυνομία, αλλά άρχισε η έρευνα. Οι εφημερίδας δεν έδωσαν συνέχεια στο γεγονός Στο σπίτι δεν υπήρχαν χρήματα, αλλά έλειπαν ένα δαχτυλίδη, ένα κομπολόι και μερικά ακόμα ασήμαντης αξίας, , ασήμαντης αλλά έλειπαν.

Η έρευνα δεν άργησε να φέρει καρπούς. Ο 15χρονος εγγονός της άτυχης γυναίκας δεν τα πήγαινε καλά με τη γιαγιά του. Στο παρελθόν τον είχε κατηγορήσει ότι της έκλειψε το τρανζίστορ που της έκανε συντροφιά κι άκουγε τα τραγούδια της κόρης της.

Τον κάλεσαν για ανάκριση. Κάποια στιγμή ζητά να πάει στην τουαλέτα. Εκεί πετά στη λεκάνη το κομπολόι της γιαγιάς του που είχε στην τσέπη του. Οι αστυνομικοί το ανακαλύπτουν και τον υποχρεώνουν να πει την αλήθεια. Με τον επίσης 15χρονο ξάδελφό του πήγαν στο σπίτι της γιαγιάς του για να την κλέψουν. Την είχαν ακούσει να μιλά στο τηλέφωνο του μπακάλικου της γειτονιάς, αφού δεν είχε τηλέφωνο στο σπίτι της, ότι θα περίμενε την κόρη της να φέρει χρήματα. Μόνο που μπέρδεψαν τις μέρες. Πήγαν μια μέρα νωρίτερα με αποτέλεσμα να μην βρουν λεφτά. Είχαν μπει, έψαχναν ο ξάδελφός του τον φώναξε με το όνομά του, η γιαγιά ξύπνησε κι αυτοί μέσα στον πανικό τους εμφανίστηκαν κι άρχισαν να τη χτυπούν με το ξυπνητήρι. Στη συνέχεια έβαλαν φωτιά στα σκεπάσματα για να φανεί ατύχημα.

Τα υπόλοιπα αντικείμενα που έλειπαν τα βρήκαν στο πορτ παγκάζ του αυτοκινήτου του πατέρα του εγγονού.

Στις εφημερίδες απαγορεύτηκε να γράψουν περισσότερο και φυσικά ονόματα αφού ήταν ανήλικοι.

Η ιστορία αυτή πλήγωσε την Μαίρη Λίντα, τη σημάδεψε σε όλη της τη ζωή γιατί εκτός από τον άδικο χαμό της μάνας της βίωνε και μια οικογενειακή τραγωδία.

Άλλα γεγονότα τέτοια μέρα

812: Ξεκινά στη Ρωσία η μάχη του ποταμού Μπρεζίνα που κράτησε έως τις 29 του μήνα και κατέληξε σε πανωλεθρία του γαλλικού στρατού. Ο Ναπολέων καταφέρνει να διαφύγει κρυμμένος σε μια ταχυδρομική άμαξα.

1793: Στη Γαλλία καταργείται το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Το αντικαθιστά το Ρεμπουπλικανικό, το ημερολόγιο της Επανάστασης.

1912: Στο Δρίσκο της Πίνδου οι Γαριβαλδινοί που πολεμούν στο πλευρό των Ελλήνων αποδεκατίζονται από τους Τούρκους. Μεταξύ των νεκρών και ο Κερκυραίος Λορέντζος Μαβίλης (52 χρ.).

1916: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Γούντροου Ουίλσον δηλώνει σε εκδήλωση του Εμπορικού Επιμελητηρίου στο Σινσινάτι ότι Η υπόθεση της ουδετερότητας έχει τελειώσει. Η φύση του σύγχρονου πολέμου δεν αφήνει κανένα κράτος ανέγγιχτο.

1943: Οι Ναζί εκτελούν 118 Έλληνες στο Μονοδένδρι Λακωνίας

1965: Η Γαλλία θέτει σε τροχιά γύρω από τη Γη τον πρώτο της δορυφόρο, τον έχει ονομάσει Αστερίξ.

1970: Τρεις βόμβες αναστατώνουν την Αθήνα. Η πρώτη στο άγαλμα του Τρούμαν κι οι άλλες δύο στο Ζάππειο στους ραδιοθαλάμους του ΕΙΡ. Εξουδετερώνονται όλες. Αποδίδονται στις οργανώσεις Δημοκρατική Άμυνα και ΠΑΚ. Ακολουθούν συλλήψεις των Ευάγγελου Γιαννόπουλου, Ανατάσιου Τάλμοτ Καφαλληνού, Βασίλη Ιντζέ, Τάκη Παπαγεωργόπουλου, Θόδωρου και Νίκου Βγενόπουλου, Δημήτρη Ραυτόπουλο υκ.ά.

1983: Κλοπή αγαλματιδίου από το Αρχαιολογικό Μουσείο Σύρου. Λίγο αργότερα αποκαλύφθηκε ότι συμμετοχή σε αυτήν είχε ο ηθοποιός Στράτος Καλογερόπουλος, γνωστός από τη συμμετοχή του στην τηλεοπτική σειρά «Πανθέοι».

1996: Στην Θεσσαλονίκη ο Κ. Δογάνης, 51 χρόνων, πετά μαύρη μπογιά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο έξω από το Ναό του Αγίου Δημητρίου.

2003: Τέλος εποχής για το Κονκόρντ που προσγειώνεται για τελευταία φορά σε αεροδρόμιο, στο Μπρίστολ της Αγγλίας.