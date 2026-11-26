Δεν κρύβεται πλέον η κοιλίτσα της Ελένης Βουλγαράκη, η οποία φαίνεται αρκετά πιο φουσκωμένη, επιβεβαιώνοντας τα σενάρια περί εγκυμοσύνης, που είχε αναφέρει η «Espresso» πριν από λίγο καιρό!

Από τη Σπυριδούλα Τριάντου

Η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός συνεχίζει κανονικά τις επαγγελματικές της δραστηριότητες και τις συνεργασίες της με εταιρείες ρούχων, κάνοντας αναρτήσεις και βίντεο ως ambassador. Αυτήν τη φορά επισκέφθηκε γνωστή αλυσίδα ένδυσης, όπου έκανε τις αγορές της επιλέγοντας κομμάτια από τη νέα συλλογή. Προτού μπει στο κατάστημα, ήταν μαζί με δύο φίλες της, οι οποίες τη συνόδευσαν και τη βοήθησαν στις στιλιστικές της επιλογές.

Κι ενώ όλα έμοιαζαν να περιστρέφονται γύρω από τη μόδα και τις νέες αφίξεις, εμείς προσέξαμε κάτι που δύσκολα περνά απαρατήρητο! Παρακολουθώντας προσεκτικά τα πλάνα, το βλέμμα μας στάθηκε στην κοιλίτσα της Ελένης, η οποία εμφανίζεται αρκετά φουσκωμένη και διαγράφεται έντονα στα συγκεκριμένα στιγμιότυπα. Η ίδια, άλλωστε, δεν έχει κρύψει πως βλέπει σοβαρά το μέλλον της με τον ποδοσφαιριστή. Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους, εκτός κι αν… πάχυνε ξαφνικά – μόνο στην κοιλίτσα!

Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε μιλήσει με ιδιαίτερη τρυφερότητα για την κοινή τους πορεία, αποκαλύπτοντας ότι έχουν συζητήσει το ενδεχόμενο να γίνουν οικογένεια και να αποκτήσουν παιδιά. «Έχουμε συζητήσει ότι πορευόμαστε μαζί και είμαστε σίγουροι γι’ αυτό. Μας φαντάζομαι με παιδάκια. Εμένα δεν με νοιάζει να με δω με νυφικό» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά. Μάλιστα, η Ελένη είχε ξεκαθαρίσει πως για εκείνη η ουσία βρίσκεται στην κοινή ζωή και την αγάπη, χωρίς να θεωρεί απαραίτητο έναν γάμο με την παραδοσιακή έννοια.

Ανάλογα αποκαλυπτικός είχε υπάρξει και ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος σε συνέντευξή του είχε δεχτεί την ερώτηση πώς φαντάζεται την προσωπική του ζωή μία δεκαετία αργότερα. Η απάντησή του ήταν ιδιαίτερα τρυφερή, καθώς συμπεριέλαβε την Ελένη στα μελλοντικά του σχέδια, μιλώντας ανοιχτά για την επιθυμία του να αποκτήσουν κάποια στιγμή τη δική τους οικογένεια. «Στην προσωπική μου ζωή φαντάζομαι ότι θα έχω ηρεμία. Δόξα τω Θεώ, θα είμαστε καλά με την Ελένη, να είμαστε μαζί, κάποια στιγμή θα κάνουμε οικογένεια, γιατί όχι… Θα κάνουμε τα ταξίδια μας, θα είμαστε χαλαροί. Ετσι έχω φτιάξει το πρόγραμμα της ζωής μας» είχε πει ο διεθνής ποδοσφαιριστής.

Η κοινή τους καθημερινότητα είναι πλέον στην Πορτογαλία, μετά τη μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ, με την Ελένη να βρίσκεται στο πλευρό του και να δημιουργούν μαζί τη νέα τους βάση. Οι δυο τους έχουν δείξει πως αντιμετωπίζουν τη σχέση τους με σοβαρότητα, κάνοντας κοινά σχέδια και προχωρώντας μαζί στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής τους.