Στο στόχαστρο των οικονομικών εισαγγελέων μπαίνει πλέον μία από τις επιχειρήσεις-φιλέτα της Μυκόνου, το κοσμοπολίτικο εστιατόριο Σπηλιά, και συγκεκριμένα οι οικονομικές συναλλαγές του πρώην συνιδιοκτήτη του. Χ.Ν., ο οποίος το 2023 είχε πουλήσει το μερίδιό του στον επιχειρηματία Αγγελο Γιαννακόπουλο.

Χτισμένη μέσα σε μια φυσική σπηλιά, δίπλα στα καταγάλανα νερά της Αγίας Αννας, η Σπηλιά συγκαταλέγεται στα πιο εμβληματικά και κερδοφόρα εστιατόρια του νησιού των ανέμων. Αποτελεί αγαπημένο προορισμό του διεθνούς τζετ σετ, φιλοξενώντας κάθε καλοκαίρι μεγιστάνες, αστέρες του Χόλιγουντ και διάσημους επιχειρηματίες, με τον τζίρο της, σύμφωνα με πληροφορίες, να αγγίζει τα 25 εκατ. ευρώ μέσα σε μία μόνο τουριστική σεζόν.

Οπως αποκαλύπτει σήμερα η «Espresso», με νέα, 12σέλιδη διάταξη της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος, η οποία εκδόθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2026, διατάσσεται η δέσμευση για εννέα μήνες των τραπεζικών λογαριασμών και των εν γένει περιουσιακών στοιχείων του πρώην συνιδιοκτήτη, ο οποίος κατείχε το 50% της εταιρίας στην οποία ανήκουν το πολυτελές εστιατόριο και το ξενοδοχειακό συγκρότημα «Anastasia Village». Η έρευνα εντάσσεται στο πλαίσιο της πολύκροτης υπόθεσης του Αγγελου Γιαννακόπουλου και του δικτύου εταιριών που συνδέονται με την αλυσίδα Bread Factory, με τα νέα ευρήματα να προκαλούν αίσθηση.

Ενώ ο πρώην συνιδιοκτήτης της Σπηλιάς δήλωνε επί πέντε συναπτά έτη μηδενικά έσοδα και κέρδη από την ατομική του επιχείρηση, στους τραπεζικούς λογαριασμούς του πιστώθηκαν μέσα στο 2023 περισσότερα από 8,5 εκατ. ευρώ. Σε αυτά περιλαμβάνονται δύο τραπεζικές επιταγές συνολικού ύψους 3,19 εκατ. ευρώ από εταιρία του δικτύου Bread Factory, της οποίας, σύμφωνα με τους ελεγκτές, δεν υπήρξε ποτέ προμηθευτής.

Οι επιταγές

Το όνομα του πρώην συνιδιοκτήτη της Σπηλιάς μπήκε στο μικροσκόπιο των Αρχών έπειτα από φορολογικό έλεγχο στην εταιρία «Αρτοπαρασκευές Μονοπρόσωπη ΙΚΕ», μία από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται με τον εμπορικό τίτλο «Bread Factory». Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι δύο τραπεζικές επιταγές της συγκεκριμένης εταιρίας, συνολικού ύψους 3.190.000 ευρώ, εισπράχθηκαν από τον πρώην συνιδιοκτήτη της Σπηλιάς. Εκείνο που κίνησε τις υποψίες των ελεγκτών ήταν το γεγονός ότι ο επιχειρηματίας δεν ήταν προμηθευτής της εταιρίας. Ο εν λόγω επιχειρηματίας διατηρούσε από το 2010 ατομική επιχείρηση με αντικείμενο τις γενικές κατασκευαστικές εργασίες, η οποία, όμως, από το 2020 έως και το 2024 εμφάνιζε μηδενικά έσοδα και μηδενικά κέρδη. Παράλληλα, συμμετείχε σε ακόμη μία εταιρία η οποία επίσης δήλωνε μηδενικά ακαθάριστα έσοδα κατά την ίδια πενταετία. Τα ευρήματα αυτά οδήγησαν τους ελεγκτές της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος να ανοίξουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς του επιχειρηματία και να εξετάσουν αναλυτικά τις κινήσεις τους.

Τα εκατομμύρια

Σύμφωνα με τη 12σέλιδη εισαγγελική διάταξη που έχει στη διάθεσή της η «Espresso», ο επιχειρηματίας διέθετε συνολικά 41 τραπεζικά προϊόντα σε έξι διαφορετικές τράπεζες, μεταξύ των οποίων 15 καταθετικούς λογαριασμούς, οκτώ προθεσμιακές καταθέσεις, δάνεια και πιστωτικές κάρτες. Από την επεξεργασία των τραπεζικών συναλλαγών του για το 2023 προέκυψαν, μεταξύ άλλων, καταθέσεις τραπεζικών επιταγών ύψους 3.190.000 ευρώ, έξι πιστώσεις συνολικού ύψους 5.310.000 ευρώ, οι αιτιολογίες των οποίων παραπέμπουν σε πωλήσεις μετοχών, καθώς και καταθέσεις μετρητών ύψους 44.404 ευρώ. Εντυπωσιακά είναι και τα ποσά που εμφανίζονται στις προθεσμιακές καταθέσεις του. Στις 11 Οκτωβρίου 2023 άνοιξε προθεσμιακή κατάθεση ύψους 5.800.000 ευρώ, ενώ την 1η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους καταγράφεται το άνοιγμα ακόμη μίας προθεσμιακής κατάθεσης, ύψους 2.400.000 ευρώ. Πρόκειται για κινήσεις που δεν συνιστούν απαραίτητα πρόσθετα έσοδα, καθώς μπορεί να αφορούν μεταφορές των ίδιων χρημάτων. Οι ελεγκτές, αφού συνέκριναν τις τραπεζικές πιστώσεις με τα δηλωθέντα εισοδήματά του, εντόπισαν διαφορά ύψους 1.627.927,78 ευρώ, η προέλευση της οποίας δεν κατέστη δυνατό να δικαιολογηθεί.

Η πώληση της Σπηλιάς

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το γεγονός ότι το 2023 είναι η χρονιά κατά την οποία ο Μυκονιάτης επιχειρηματίας πούλησε το μερίδιό του στην εταιρία που διαχειρίζεται το πολυτελές εστιατόριο Σπηλιά και το ξενοδοχειακό συγκρότημα «Anastasia Village» στη Μύκονο. Ο επιχειρηματίας κατείχε το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό ανήκε στον αδελφό του. Η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος είχε προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στους επιχειρηματικούς κύκλους του νησιού και είχε εξελιχθεί σε σφοδρή δικαστική διαμάχη. Τον Φεβρουάριο του 2025, μάλιστα, η υπόθεση είχε οδηγήσει σε δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ του αείμνηστου ποινικολόγου Αλέξη Κούγια και του δικηγόρου Νίκου Αγαπηνού, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν βαρύτατες καταγγελίες. Οι ελεγκτές εξετάζουν το κατά πόσο οι επιταγές που εισέπραξε ο επιχειρηματίας από την εταιρία του δικτύου «Bread Factory» συνδέονται με την πώληση του μεριδίου του στη Σπηλιά.

Τα ακίνητα

Από τον έλεγχο δεν ξέφυγαν ούτε τα ακίνητα του επιχειρηματία. Οπως προκύπτει από την εισαγγελική διάταξη, ο πρώην συνιδιοκτήτης της Σπηλιάς διαθέτει δύο μονοκατοικίες στην Ανω Μερά Μυκόνου, τη μία εκ των οποίων, επιφανείας 169,05 τετραγωνικών μέτρων, δεν είχε δηλώσει για το φορολογικό έτος 2023 ούτε ως ιδιοκατοικούμενη ούτε ως εκμισθούμενη.

Στο εισαγγελικό έγγραφο γίνεται λόγος για πιθανολογούμενη φοροδιαφυγή, αλλά και για ισχυρές ενδείξεις μη σύννομης προέλευσης χρημάτων ύψους τουλάχιστον 1,62 εκατ. ευρώ. Για τον λόγο αυτόν, η επίκουρη εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος διέταξε τη δέσμευση για εννέα μήνες των τραπεζικών λογαριασμών, των τίτλων, των χρηματοπιστωτικών προϊόντων, του περιεχομένου τυχόν τραπεζικών θυρίδων και εν γένει των περιουσιακών στοιχείων του επιχειρηματία, ακόμη και εκείνων που διατηρεί από κοινού με άλλα πρόσωπα. Η προκαταρκτική εξέταση βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς οι οικονομικοί εισαγγελείς επιχειρούν να εξακριβώσουν την προέλευση των χρημάτων και να διαπιστώσουν εάν έχουν τελεστεί τα αδικήματα της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.