Το πολυτιμότερο δώρο της ζωής της είχε στο πλευρό της η Κατερίνα Καινούργιου ανήμερα της ονομαστικής της εορτής. Η παρουσιάστρια του Alpha, που διανύει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της, πήρε μαζί της στο πλατό της εκπομπής της τη μικρή της κόρη, Ξένια, χαρίζοντας στη φετινή γιορτή της ένα εντελώς διαφορετικό νόημα.

Η ευτυχισμένη μανούλα, λίγες ώρες μετά το τέλος της εκπομπής της, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από τρυφερές φωτογραφίες, συνοδεύοντάς τες με λόγια που ξεχείλιζαν από αγάπη και συγκίνηση. «Ίσως η πιο όμορφη γιορτή της ζωής μου… Μια μέρα γεμάτη αγάπη, χαμόγελα, αγκαλιές και συγκίνηση, με αγαπημένους συνεργάτες και φίλους στο πλευρό μου. Και κάπου εκεί, πίσω από τις κάμερες, η πιο πολύτιμη παρουσία της ζωής μου… η μικρή μου, που έκανε τη φετινή μου γιορτή να έχει ένα εντελώς διαφορετικό νόημα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Κατερίνα Καινούργιου δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και τους διαδικτυακούς της φίλους για τις αμέτρητες ευχές που δέχτηκε, υπογραμμίζοντας πως δεν θεωρεί δεδομένη την αγάπη τους. «Φέτος η καρδιά μου είναι πιο γεμάτη από ποτέ… Και νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη για όλα όσα ζω. Σας ευχαριστώ που είστε κομμάτι της διαδρομής μου. Εύχομαι μέσα από την ψυχή μου να είστε όλοι υγιείς, ευτυχισμένοι και να έχετε πάντα δίπλα σας τους ανθρώπους που αγαπάτε», κατέληξε η παρουσιάστρια.