Βγαλμένη από ανατολίτικο παραμύθι έμοιαζε η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου, η οποία άφησε για λίγο στην άκρη τις συνηθισμένες εμφανίσεις της και υιοθέτησε ένα άκρως εντυπωσιακό, σχεδόν απόκοσμο look.

Η Ελληνίδα ηθοποιός και μοντέλο βρέθηκε στο πρώτο «Vogue Arabia Ball: Art Edition», μια λαμπερή διοργάνωση που έφερε κοντά τον κόσμο της μόδας και της τέχνης, με εκλεκτούς προσκεκλημένους από κάθε γωνιά του πλανήτη. Για τη συγκεκριμένη βραδιά, η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου εμπιστεύτηκε τον διεθνούς φήμης σχεδιαστή Rami Kadi, επιλέγοντας μια δημιουργία haute couture που απογείωσε την εξωτική αισθητική της εμφάνισής της. Η ατμόσφαιρα της εκδήλωσης παρέπεμπε στις «Χίλιες και μία νύχτες», με εντυπωσιακές δημιουργίες, παραμυθένιο σκηνικό και προσωπικότητες που πρωταγωνιστούν στη διεθνή showbiz.

Ανάμεσα στους λαμπερούς καλεσμένους ήταν η ηθοποιός του Χόλιγουντ και άλλοτε Bond girl Όλγα Κουριλένκο, το supermodel Cindy Bruna, η επιχειρηματίας της βιομηχανίας ομορφιάς Huda Kattan, η διάσημη Τουρκάλα ηθοποιός Hande Erçel, αλλά και ο Mohamed Hadid, πατέρας της Τζίτζι και της Μπέλα Χαντίντ. Ανάμεσα στα μεγάλα ονόματα της διεθνούς μόδας και του θεάματος, η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου έδωσε το δικό της ελληνικό στίγμα, με μια εμφάνιση που συνδύαζε μυστήριο, θηλυκότητα και ανατολίτικη πολυτέλεια.