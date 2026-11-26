Με μια τρυφερή ανάρτηση στα social media επέλεξε ο Θανάσης Πάτρας να ευχηθεί στην αγαπημένη του σύζυγο, Κατερίνα, η οποία την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου είχε την ονομαστική της εορτή.

Ο γνωστός παρουσιαστής, που δεν διστάζει να εκφράζει δημόσια τα συναισθήματά του για τη γυναίκα της ζωής του, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα κοινό τους στιγμιότυπο σε γιορτινό κλίμα. Το ζευγάρι πόζαρε δίπλα στο στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο του σπιτιού του, με τον Θανάση Πάτρα να συνοδεύει τη φωτογραφία με μια ρομαντική εξομολόγηση. «Στην αγάπη ένα και ένα κάνει ένα. Το άλλο μου μισό σήμερα γιορτάζει. Χρόνια σου πολλά ψυχή μου! Χρόνια πολλά Κατερίνες, να σας χαιρόμαστε», έγραψε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Thanasis Patras (@patras_thanasis)

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Θανάσης Πάτρας εκφράζει δημόσια την αγάπη του για τη σύζυγό του, καθώς και στο παρελθόν, με αφορμή την επέτειό τους, της είχε αφιερώσει ένα εξίσου τρυφερό μήνυμα, γράφοντας: «Η μόνη σταθερά μου είσαι εσύ».