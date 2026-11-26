Το παρασκήνιο στο OPEN φαίνεται πως παραμένει εκρηκτικό, παρά τη δημόσια συμφιλίωση του Νίκου Στραβελάκη και της Κατερίνας Παπακωστοπούλου, μετά τη διαρροή του βίντεο με την έντονη λεκτική αντιπαράθεσή τους.

Το πρωί της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Happy Day», η Τίνα Μεσσαροπούλου προχώρησε σε μια νέα αποκάλυψη, αναφέροντας πως η αρχισυντάκτρια του «10 Παντού» υπέβαλε την παραίτησή της, θέλοντας να αναλάβει την ευθύνη για το περιστατικό. «Η αρχισυντάκτρια της εκπομπής, η κυρία Μητρομάρα θέλησε να αναλάβει την ευθύνη του περιστατικού, γιατί δεν ήθελε να δώσει ονόματα για το ποιοι ενδεχομένως να κατέγραφαν. Έδωσε στη διάθεση του σταθμού την παραίτησή της, η οποία δεν έχει γίνει αποδεκτή… Οι πληροφορίες μου λένε ότι υπάρχουν ακόμα προστριβές», αποκάλυψε η δημοσιογράφος.

Από την πλευρά της, η Σταματίνα Τσιμτσιλή εξέφρασε την απορία της για μία συγκεκριμένη φράση του Νίκου Στραβελάκη στο επίμαχο βίντεο, θέτοντας το ερώτημα εάν οι παρουσιαστές γνώριζαν ότι καταγράφονταν κατά τη διάρκεια του διαφημιστικού διαλείμματος. Η Τίνα Μεσσαροπούλου υποστήριξε, μάλιστα, πως δεν ήταν η πρώτη φορά που σημειωνόταν ένταση μεταξύ των δύο παρουσιαστών, ενώ ανέφερε ότι το υλικό που διέρρευσε προήλθε από κινητό τηλέφωνο που κατέγραφε το κοντρόλ. Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Στραβελάκης και η Κατερίνα Παπακωστοπούλου, μετά την αγκαλιά τους στον τηλεοπτικό αέρα, ξεκαθάρισαν πως έχουν επιλύσει τις διαφορές τους και συνεχίζουν κανονικά τη συνεργασία τους. Παράλληλα, γνωστοποίησαν ότι έχουν κινηθεί νομικά για την καταγραφή και τη διαρροή του επίμαχου βίντεο, προκειμένου να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Happy Day», το συγκεκριμένο κεφάλαιο δεν φαίνεται να έχει κλείσει οριστικά για το OPEN.