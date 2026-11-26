Μαθήματα τηλεοπτικής διπλωματίας φαίνεται πως παρέδωσε η Ελένη Μενεγάκη με τις τελευταίες της δηλώσεις, οι οποίες δεν πέρασαν απαρατήρητες από τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και την παρέα του «Happy Day».

Έπειτα από δυόμισι χρόνια απουσίας από την καθημερινή τηλεοπτική ζώνη, η παρουσιάστρια βρέθηκε απέναντι στις κάμερες, με αφορμή την εκδήλωση που παρουσίασε για την ισορροπημένη διατροφή και την ολιστική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή στάθηκε στην ιδιαίτερη ικανότητα της Ελένης Μενεγάκη να απαντά ακόμη και στις πιο δύσκολες ερωτήσεις, χωρίς να αποκαλύπτει περισσότερα από όσα επιθυμεί. «Έχει μια μαεστρία να απαντά με τέτοιο τρόπο που και ενδιαφέρουσες απαντήσεις δίνει και λέει όσα η ίδια θέλει να πει, χωρίς να ξεφύγει ή να πει το κάτι παραπάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, η οικοδέσποινα του «Happy Day» υπογράμμισε τον σεβασμό με τον οποίο η Ελένη Μενεγάκη μίλησε για τους συναδέλφους της, παρά το γεγονός ότι η ίδια έζησε τις χρυσές εποχές της μικρής οθόνης. «Δεν θέλησε να φανεί, δηλαδή, να πει “εγώ η βασίλισσα έφυγα και τώρα εσείς μείνετε στη λάσπη της τηλεόρασης να περάσετε καλά”. Το έκανε με έναν σεβασμό», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της, η Τίνα Μεσσαροπούλου χαρακτήρισε την παρουσιάστρια έναν άνθρωπο χωρίς απωθημένα, ενώ ο Δημήτρης Παπανώτας θυμήθηκε τις εκδηλώσεις λατρείας του κοινού προς το πρόσωπό της την εποχή του «Πρωινού Καφέ». Όσο για την πολυσυζητημένη επιστροφή της στην τηλεόραση, η Σταματίνα Τσιμτσιλή επισήμανε πως η Ελένη Μενεγάκη κατάφερε με ιδιαίτερη δεξιοτεχνία να μεταφέρει την ευθύνη μιας τέτοιας απόφασης στα στελέχη των καναλιών. «Πέταξε το γάντι ωραιότατα», σχολίασε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.