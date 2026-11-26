Τον μήνα που… θρέφει τους έντεκα βρήκε ο Γιαννιώτης ματατζής – μπόντι μπίλντερ, τον οποίο μάγεψε με τα κάλλη της -και όχι μόνο- η Μαρκέλλα, η μελαχρινή λογίστρια-φάντασμα, που στα χαρτιά εξασφάλιζε αποδείξεις-τιμολόγια για διαμονές-όνειρο σε ενστόλους σε πολυτελή ξενοδοχεία με τζακούζι σε Αττική και Μυτιλήνη.

Ο Λάζαρος, ο αστυνομικός που υπηρετεί στα ΜΑΤ των Ιωαννίνων, εκμηδένιζε τη χιλιομετρική απόσταση για να βρεθεί στην Ηλιούπολη και να συναντήσει την όμορφη λογίστρια, η οποία, εκτός από στενή φίλη, έμελλε να γίνει και η καλύτερη συνεργός του, ώστε μαζί να τινάξουν την μπάνκα της Αστυνομίας, εκτοξεύοντας τη «μαύρη τρύπα» στα 12,6 εκατομμύρια ευρώ, με τη συνδρομή 1.291 ενστόλων και άλλων «δικαιούχων» δημόσιων υπαλλήλων.

Το «στρατηγείο» της Μαρκέλλας με τη ροζ τζαμαρία -αλλά χωρίς καν ταμπέλα λογιστηρίου-, στην οδό Μάρκου Μπότσαρη, είχε συνήθως ταρίφα εκκίνησης τα 150 ευρώ και βάλε έκαστος… Η πλειονότητα των ενστόλων, που ήταν αστυνομικοί και λίγοι λιμενικοί, «δικαιούταν» τις αποζημιώσεις, αλλά φρόντιζαν να διαμένουν για προσωρινές υπηρεσιακές μετακινήσεις ή σε συγγενικά πρόσωπα ή σε καταλύματα μικρών δυνατοτήτων…

Η Μαρκέλλα όμως και ο Λάζαρος φρόντιζαν να στήσουν την καλοστημένη κομπίνα, με εικονικές αποδείξεις διαμονής από ακριβότερα ξενοδοχεία. Ενα από τα βασικά πρόσωπα του κυκλώματος ήταν και ο «Γιώργος», που φέρεται ότι δρούσε αυτόνομα και κανόνιζε συναντήσεις με ενστόλους σε προκαθορισμένα σημεία, κοντά στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) αλλά και στα δικαστήρια, ώστε να δίνει τα εικονικά τιμολόγια. Σε αυτούς παρέδιδε φακέλους με εικονικά αποδεικτικά διαμονής, πάνω στους οποίους ήταν σημειωμένο το όνομα του εκάστοτε παραλήπτη. Ο «Γιώργος» εμφανίζεται ως βασικό στέλεχος της μίας από τις δύο εγκληματικές οργανώσεις, που φέρεται ότι προκάλεσαν ζημιά πάνω από 12,5 εκατ. ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο. Το «δυνατό χαρτί» της κομπίνας, ωστόσο, ήταν το αχτύπητο δίδυμο Μαρκέλλας – Λάζαρου.

Μάλιστα, πολλοί ένστολοι κατέφθαναν στην Ηλιούπολη «ένοπλοι» και με τα υπηρεσιακά οχήματα. Οπως προκύπτει από τις διαθέσιμες πληροφορίες, η Μαρκέλλα αποτελούσε μια ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη φιγούρα ανάμεσα στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας. Οι κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν ότι παρατηρούσαν καθημερινά υπηρεσιακά αυτοκίνητα να σταθμεύουν μπροστά από το γραφείο της, με τους επιβαίνοντες να κατευθύνονται εντός αυτού και να κάνουν ουρές.

Το επιπλέον στοιχείο που κίνησε τις υποψίες των Αδιάφθορων της ΕΛ.ΑΣ. για τη Μαρκέλλα προέκυψε από τα αρχεία του ΓΕΜΗ. Αν και η μία εταιρία εδρεύει στα νότια προάστια και η δεύτερη στη Μυτιλήνη, αμφότερες δηλώνουν ακριβώς το ίδιο τηλέφωνο επικοινωνίας και την ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση. Στην επιχείρηση της Αττικής -μέσω της οποίας εκδίδονταν τα παραστατικά- διαχειρίστρια εμφανίζεται τρίτο πρόσωπο, ενώ στη Λέσβο τη διαχείριση έχει η ίδια η Μαρκέλλα.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης έγιναν 22 συλλήψεις, ανάμεσά τους ήταν και αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, που πιάστηκε επ’ αυτοφώρω να παραλαμβάνει εικονικές αποδείξεις διαμονής. Μεταξύ των «ευνοουμένων» συγκαταλέγονται διασώστες του ΕΚΑΒ αλλά και μία δικαστική υπάλληλος.

Στο πλαίσιο των ερευνών τους, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν μετρητά ύψους περίπου 400.000 ευρώ, μαζί με πληθώρα αποδεικτικών στοιχείων και πειστηρίων, που πρόκειται να εξεταστούν για την περαιτέρω διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ο Λάζαρος υπήρξε στο παρελθόν συνοριοφύλακας στην Κακαβιά, ενώ είχε διεκδικήσει και την ψήφο των συγχωριανών του σε αυτοδιοικητικές εκλογές. Η οργανική του θέση είναι στην Τροχαία Ιωαννίνων, αλλά προσωρινά τον κέρδισαν τα ΜΑΤ της πόλης, λόγω σωματικής διάπλασης…

Χθες οι 20 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Η υπόθεση παίρνει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης, με τους 16 εξ αυτών να βρίσκονται αντιμέτωποι με κακουργηματικές κατηγορίες και να παραπέμπονται στον αρμόδιο ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν. Για τους υπόλοιπους τέσσερις, σε βάρος των οποίων αποδίδονται πλημμεληματικές πράξεις, η δικογραφία διαχωρίστηκε και η υπόθεσή τους παραπέμφθηκε στο αρμόδιο στρατοδικείο, για την παροχή εξηγήσεων.

Ειδικότερα, σε βάρος των 16 κατηγορουμένων ασκήθηκε ποινική δίωξη για: διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, συνέργεια από κοινού σε απάτη σε βάρος του Δημοσίου κατ’ εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).