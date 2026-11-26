Ενα μικρό τηλεοπτικό κουίζ ήταν αρκετό για να ανάψει φωτιές και να προκαλέσει μεγάλο σούσουρο! Η Κατερίνα Καινούργιου, μέσα από την εκπομπή της, αποκάλυψε πως ο Θοδωρής Φέρρης φέρεται ότι βρίσκεται σε σχέση με ανερχόμενη τραγουδίστρια, χωρίς ωστόσο να θελήσει να αποκαλύψει το όνομά της. Η παρουσιάστρια κράτησε κλειστά τα χαρτιά της, όμως η συγκεκριμένη αναφορά δεν άργησε να γίνει αντικείμενο συζήτησης.

Και κάπου εδώ αρχίζουν οι συζητήσεις και τα σενάρια! Το όνομα που ακούγεται έντονα τις τελευταίες ώρες είναι εκείνο της Αφροδίτης Χατζημηνά. Πρόκειται για μια νεαρή τραγουδίστρια που έχει ήδη αρχίσει να ξεχωρίζει, τόσο με την παρουσία της στις μουσικές σκηνές όσο και με τις τηλεοπτικές της εμφανίσεις.

Την Αφροδίτη τη γνωρίσαμε καλύτερα μέσα από το φετινό «Your Face Sounds Familiar», όπου κατάφερε να εντυπωσιάσει με τις μεταμορφώσεις της, κερδίζοντας μάλιστα τρεις φορές, ως Νατάσα Θεοδωρίδου, ως Edith Piaf, αλλά και ως Amy Winehouse, όταν ερμήνευσε το «Back to Black» και συγκίνησε τους πάντες με την ερμηνεία της.

Η μουσική της διαδρομή, όμως, είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Την ανακάλυψε ο σπουδαίος Χρήστος Νικολόπουλος, όταν εκείνη ήταν μόλις 18 ετών. Την εποχή εκείνη έπαιζε πιάνο και τραγουδούσε σε ένα ξενοδοχείο, όταν ο γνωστός συνθέτης διέκρινε το ταλέντο της και αποφάσισε να της δώσει την πρώτη μεγάλη ευκαιρία. Την πήρε μαζί του στο «Περιβόλι του Ουρανού», δίνοντάς της τη δυνατότητα να σταθεί δίπλα σε σπουδαία ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, όπως η Πίτσα Παπαδοπούλου και ο Στέλιος Διονυσίου.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, γίνεται ακόμη μεγαλύτερο αν αναλογιστεί κανείς πως η Αφροδίτη Χατζημηνά και ο Θοδωρής Φέρρης έχουν κοινή επαγγελματική διαδρομή εδώ και περίπου τρία χρόνια. Οι δυο τους έχουν βρεθεί μαζί στη σκηνή, τόσο στο Ποσειδώνιο της Αθήνας όσο και στο Barbarella της Θεσσαλονίκης.

Είναι, λοιπόν, η Αφροδίτη Χατζημηνά η τραγουδίστρια που είχε στο μυαλό της η Κατερίνα Καινούργιου όταν έκανε το συγκεκριμένο τηλεοπτικό κουίζ; Το όνομά της βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο της συζήτησης, ενώ το ερώτημα για το αν η επαγγελματική τους σχέση έχει εξελιχθεί και σε κάτι πιο προσωπικό παραμένει ανοιχτό. Προς το παρόν, κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια κάτι τέτοιο.