Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς ετοιμάζεται να κινηθεί το Ιωνικό Κέντρο, στη Νέα Ιωνία, δίνοντας το έναυσμα για την έναρξη της εορταστικής περιόδου με μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση, που φιλοδοξεί να μεταφέρει μικρούς και μεγάλους στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, στις 8 το βράδυ, ο προαύλειος χώρος του Ιωνικού Κέντρου, στη λεωφόρο Ηρακλείου (έναντι σταθμού ΗΣΑΠ Περισσού), θα γεμίσει με μελωδίες, κάλαντα και παραδοσιακά τραγούδια από διάφορες περιοχές της πατρίδας μας, ενώ η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου θα αποτελέσει την κορυφαία στιγμή της βραδιάς.

Στην εκδήλωση, που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος, θα συμμετάσχουν η Νεανική Χορωδία του Ιωνικού Συνδέσμου και το μουσικό σχήμα Θυγατέρες Project. Με ζωντανή μουσική, ρυθμό και χορό, οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στην ελληνική μουσική παράδοση, αναδεικνύοντας τα ξεχωριστά ακούσματα και τα έθιμα των Χριστουγέννων από διαφορετικές γωνιές της χώρας.

Το Ιωνικό Κέντρο, ένας σύγχρονος χώρος πολιτισμού, νεότητας και κοινωνικής συνάντησης, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή της Νέας Ιωνίας, έχει ανοίξει τις πόρτες του στην τοπική κοινωνία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσία των οικογενειών και των νέων. Μέσα από τις πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές του δράσεις, επιδιώκει να λειτουργεί ως ένας ζωντανός πυρήνας δημιουργίας, επικοινωνίας και συνεργασίας.

Η φετινή χριστουγεννιάτικη εκδήλωση έρχεται να προστεθεί σε αυτήν τη δραστηριότητα, προσφέροντας μια ευκαιρία συνάντησης και γιορτής για τους κατοίκους της περιοχής. Με τη φωταγώγηση του δέντρου το Ιωνικό Κέντρο θα φορέσει τα γιορτινά του και θα μπει δυναμικά στο κλίμα των ημερών, μεταφέροντας το μήνυμα της χαράς, της αγάπης και της αλληλεγγύης, που συνοδεύει τη μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης.