Μόλις τρεις ημέρες εμφανίσεων ήταν αρκετές για να πέσει η αυλαία του νυχτερινού σχήματος στο οποίο συμμετείχαν ο Θάνος Πετρέλης, ο Κυριάκος Κυανός και η Χριστίνα Κολέτσα, με τις δηλώσεις που ακολούθησαν να ανεβάζουν το θερμόμετρο της αντιπαράθεσης.

Μετά την ανάρτηση του Θάνου Πετρέλη, ο οποίος απέδωσε το τέλος της συνεργασίας σε «γραφειοκρατικούς λόγους», ο Κυριάκος Κυανός μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» και στον Δημήτρη Σιδηρόπουλο, παρουσιάζοντας μια εντελώς διαφορετική εκδοχή των γεγονότων. «Οι ειρωνείες και οι υπαινιγμοί δε χωράνε σε τέτοια πράγματα. Η επιχείρηση, στα τόσα χρόνια που δουλεύω, για μένα ήταν ό,τι καλύτερο έχω δει και συνεργαστεί… Σας διαβεβαιώ από όσα ξέρω ότι η επιχείρηση γραφειοκρατικά και νομικά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν αλλού και πρέπει να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας σαν καλλιτέχνες», ανέφερε αρχικά. Ο τραγουδιστής δεν έκρυψε την απογοήτευσή του από τη συνεργασία με τον Θάνο Πετρέλη, αποκαλύπτοντας πως, παρά το γεγονός ότι βρίσκονταν στον ίδιο επαγγελματικό χώρο, ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ τους δεν υπήρχε. «Αν θες να είσαι επικεφαλής πρέπει να αναλαμβάνεις και την ευθύνη. Δε μπορώ να λέω ψέματα, δεν είχαμε καλή συνεργασία με τον Θάνο Πετρέλη», τόνισε, προσθέτοντας πως τα τρία βράδια που εμφανίστηκαν μαζί ήταν σαν να βρίσκονταν σε διαφορετικούς ορόφους. Μάλιστα, ο Κυριάκος Κυανός δεν μάσησε τα λόγια του, αφήνοντας αιχμές για τη συμπεριφορά του συναδέλφου του.

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«Καμιά φορά η αχαριστία είναι κακή, αλλά όταν λείπει και η αυτογνωσία, είναι χειρότερο. Απέναντί μου υπήρχε έπαρση… Όταν υπάρχει κόσμος κάτω, τα ξεχνάς όλα, όταν δεν υπάρχει κόσμος, όλα διογκώνονται», κατέληξε ο τραγουδιστής.