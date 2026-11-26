Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί τότε ότι δύο από τα παιδιά που πόζαραν για την καθιερωμένη σχολική φωτογραφία θα έγραφαν χρόνια αργότερα τη δική τους ιστορία στη μικρή οθόνη;

Το νοσταλγικό φωτογραφικό ντοκουμέντο προβλήθηκε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», με αφορμή τις σχολικές φωτογραφίες που έστειλαν τηλεθεατές στην εκπομπή. Τα δύο διάσημα τηλεοπτικά πρόσωπα έχουν γεννηθεί το 1969, μεγάλωσαν στον Κολωνό και υπήρξαν συμμαθητές στο Δημοτικό. Μάλιστα, έμεναν σε διπλανές πολυκατοικίες και καθημερινά έδιναν ραντεβού στη γωνία του δρόμου για να πάνε μαζί στο σχολείο. Μια ακόμη ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια είναι ότι, παρά τη μετέπειτα τηλεοπτική τους πορεία, και οι δύο έχουν περιγράψει τους εαυτούς τους ως ιδιαίτερα ντροπαλά και λιγομίλητα παιδιά.

Ο λόγος, φυσικά, για την Ελένη Μενεγάκη και τον Γιώργο Λιάγκα. Ο γνωστός παρουσιαστής είχε αναφερθεί το 2024 στα κοινά μαθητικά τους χρόνια, αποκαλύπτοντας πως οι δρόμοι τους χώρισαν στο Γυμνάσιο, όταν εκείνος άλλαξε σχολείο. Μάλιστα, δεν είχε κρύψει τον θαυμασμό του για την τότε καστανή συμμαθήτριά του, χαρακτηρίζοντάς την το ομορφότερο κορίτσι του σχολείου.

Χρόνια αργότερα, οι δύο παλιοί συμμαθητές έμελλε να πρωταγωνιστήσουν στην ελληνική τηλεόραση και να γίνουν δύο από τα πλέον πολυσυζητημένα πρόσωπα της εγχώριας showbiz.