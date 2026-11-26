Μπορεί στην κουζίνα να έχει τους δικούς του κανόνες, ωστόσο στον ρόλο του μπαμπά ο Άκης Πετρετζίκης ακολουθεί μια διαφορετική φιλοσοφία, τουλάχιστον όταν πρόκειται για τις γλυκές απολαύσεις των παιδιών του.

Ο δημοφιλής σεφ, μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες, αποκάλυψε μια άγνωστη πτυχή της οικογενειακής του καθημερινότητας, εξηγώντας γιατί δεν αρνείται ποτέ στα παιδιά του ένα γλυκό. «Ποτέ, άμα μου ζητήσουν τα παιδιά γλυκό, δεν θα τους πω όχι. Έχω καταλάβει πως άμα λες σε κάτι όχι στα παιδιά… Αυτό τουλάχιστον λειτουργεί στα δικά μου παιδιά. Να, βλέπετε; Πάω κι εγώ να δώσω μια πληροφορία σαν ειδικός, ενώ δεν είμαι ειδικός. Εγώ σας λέω αυτή τη στιγμή βιωματικά τι συμβαίνει στο σπίτι μου», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Άκης Πετρετζίκης εξήγησε πως, σύμφωνα με τη δική του εμπειρία, οι απαγορεύσεις ενδέχεται να φέρουν τα αντίθετα αποτελέσματα, κάνοντας τα παιδιά του να επιθυμούν ακόμη περισσότερο αυτό που τους στερεί. Μάλιστα, αποκάλυψε πως αρκετές φορές τα μικρά του όχι μόνο δεν καταναλώνουν ολόκληρο το γλυκό που ζητούν, αλλά καταλήγουν να του το επιστρέφουν.

«Εγώ, άμα πω στα παιδιά όχι στο γλυκό, είμαι σίγουρος και ότι θα γκρινιάξουν και ότι θα φάνε περισσότερη ποσότητα και ότι στο τέλος θα βγω χαμένος. Οπότε, άμα μου ζητήσουν γλυκό, τους το δίνω και τις περισσότερες φορές μπορεί να μου το γυρίσουν και πίσω», κατέληξε ο γνωστός σεφ.