Ο παλιός έρωτας χρόνια δεν κοιτά και στην περίπτωση αυτού του διάσημου ζευγαριού της διεθνούς σόουμπιζ χρειάστηκε να περάσει μία ολόκληρη δεκαετία για να γραφτεί το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας του.

Ο λόγος για την Αριάνα Γκράντε και τον Ρίκι Άλβαρεζ, οι οποίοι όχι μόνο έδωσαν μια δεύτερη ευκαιρία στον έρωτά τους, αλλά φαίνεται πως σκέφτονται πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας. Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Page Six, η 33χρονη τραγουδίστρια διανύει μία από τις πιο ευτυχισμένες και ήρεμες περιόδους της ζωής της στο πλευρό του 35χρονου συντρόφου της. Μάλιστα, το οικογενειακό περιβάλλον της διάσημης pop star φέρεται να έχει υποδεχθεί με ενθουσιασμό την επανασύνδεσή τους, ενώ το ζευγάρι αναμένεται να περάσει μαζί την Ημέρα των Ευχαριστιών στη Νέα Υόρκη.

Ένας έρωτας που άντεξε στον χρόνο

Η ιστορία αγάπης τους ξεκίνησε το 2015, όταν ο Ρίκι Άλβαρεζ εργαζόταν ως χορευτής στην περιοδεία «Honeymoon» της τραγουδίστριας. Ο έρωτάς τους αποτέλεσε, μάλιστα, πηγή έμπνευσης για το τραγούδι «Moonlight». Το καλοκαίρι του 2016 αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, χωρίς ωστόσο να κόψουν οριστικά τους δεσμούς τους. Στη δεκαετία που μεσολάβησε, η Αριάνα Γκράντε έζησε άλλους μεγάλους έρωτες, συνδέθηκε με τον αείμνηστο Μακ Μίλερ, αρραβωνιάστηκε τον Πιτ Ντέιβιντσον, παντρεύτηκε και χώρισε με τον Ντάλτον Γκόμεζ, ενώ διατηρούσε σχέση και με τον συμπρωταγωνιστή της στο «Wicked», Ίθαν Σλέιτερ. Οι φήμες περί επανασύνδεσης με τον Ρίκι Άλβαρεζ άρχισαν να φουντώνουν το περασμένο καλοκαίρι, με τους δυο τους να επισφραγίζουν δημόσια την επιστροφή τους ο ένας στη ζωή του άλλου, πραγματοποιώντας κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της ταινίας «Focker-in-Law». Δέκα χρόνια, άλλοι σύντροφοι και ένας γάμος αργότερα, οι δύο πρώην βρήκαν ξανά τον δρόμο ο ένας προς τον άλλον.

Μένει να φανεί αν αυτή τη φορά η ιστορία αγάπης τους θα επισφραγιστεί με έναν γάμο, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση αρραβώνα.