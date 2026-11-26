Ανοιχτό φαίνεται πως παραμένει το κεφάλαιο «τηλεόραση» για την Ελένη Μενεγάκη, τουλάχιστον σύμφωνα με την εκτίμηση της Σίσσυς Χρηστίδου, η οποία ανέλυσε τις πρόσφατες δηλώσεις της παρουσιάστριας μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

Η παρουσιάστρια του Mega στάθηκε αρχικά στην πολυσυζητημένη φράση της Ελένης Μενεγάκη περί αποχώρησής της από την τηλεόραση, υπενθυμίζοντας πως εκείνη είχε αναφερθεί συγκεκριμένα στην καθημερινή τηλεοπτική της παρουσία. «Όταν είχε πει ότι “κλείνω το φωτάκι μου”, είχε πει το φωτάκι του καθημερινού. Επίσης αυτό το φωτάκι μια το κλείνεις μια το ανάβεις», σχολίασε χαρακτηριστικά. Η Σίσσυ Χρηστίδου έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόσφατη απάντηση της Ελένης Μενεγάκη, η οποία παρέπεμψε τους δημοσιογράφους στους διευθυντές των τηλεοπτικών σταθμών όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο επιστροφής της. «Είχε πει ότι δεν θέλω να γυρίσω, μια χαρά πέρασα και δεν με ενδιαφέρει. Τώρα είπε ότι ρωτήστε τους διευθυντές, άρα είναι σαν να λέει ότι τα κανάλια θα αποφασίσουν. Εγώ αισθάνομαι ότι είναι σαν να λέει ότι είμαι ανοιχτή σε προτάσεις αλλά δεν καίγομαι κιόλας», ανέφερε.

Μάλιστα, κατά την εκτίμησή της, η Ελένη Μενεγάκη θέλησε με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση να αποσαφηνίσει και όσα είχε μεταφέρει το προηγούμενο διάστημα ο Δήμος Βερύκιος σχετικά με τις προθέσεις της. «Δεν θεωρώ τυχαία την αναφορά της εκεί. Ήθελε να πει ότι δεν τα είπε έτσι ακριβώς και ότι την ενδιαφέρει να γυρίσει», πρόσθεσε. Τέλος, η Σίσσυ Χρηστίδου έπλεξε το εγκώμιο της παρουσιάστριας για τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε απέναντι στη σημερινή τηλεοπτική πραγματικότητα, υπογραμμίζοντας τον επαγγελματισμό της.

«Μου άρεσε η απάντησή της για τη τηλεόραση του σήμερα. Οι δημοσιογράφοι προσπάθησαν να πάρουν μια αρνητική δήλωση για την ενημέρωση και πού πήγε η ψυχαγωγία κι εκείνη απάντησε σαν επαγγελματίας που είναι όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς να επιτεθεί στο Μέσο που την ανέδειξε και την αγάπησε», κατέληξε.