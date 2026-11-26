Για την εποχή που οι σεναριογράφοι είχαν μεγαλύτερη ελευθερία έκφρασης, αλλά και για τις αλλαγές που έχει φέρει η πολιτική ορθότητα στον χώρο της κωμωδίας μίλησε ο Αλέξανδρος Ρήγας.

Ο γνωστός σκηνοθέτης και σεναριογράφος βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega», με αφορμή την πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Τα καλά παιδιά δεν μιλάνε, Λόλα». Ο ίδιος αναφέρθηκε στην ανάγκη των δημιουργών να προσαρμόζονται στις κοινωνικές αλλαγές, αναγνωρίζοντας πως στο παρελθόν η σάτιρα μπορούσε να ξεπεράσει τα όρια και να γίνει προσβλητική. «Αυτό που μας έβαλε το politically correct στη ζωή μας ήταν η ανάγκη να προστατευτούν κάποιοι άνθρωποι που με την παλιά λογική μπορεί και να πληγώνονταν. Η παλιά λογική, μέσα από τον κόσμο της σάτιρας, της κωμωδίας και γενικότερα της έκφρασης ήταν λίγο γενικά πιο ακραία, οριακά δεικτική, προσβλητική μερικές φορές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Αλέξανδρος Ρήγας σχολίασε τη σημερινή εικόνα της ελληνικής τηλεόρασης, επισημαίνοντας πως, σε αντίθεση με τις δραματικές και κοινωνικές σειρές, η κωμωδία έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις μεγάλες τηλεοπτικές παραγωγές της δεκαετίας του ’90 και των αρχών του 2000, εκτιμώντας πως τα οικονομικά δεδομένα της εποχής έχουν πλέον διαφοροποιηθεί. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η παραδοχή του πως οι ίδιοι οι σεναριογράφοι βάζουν πλέον περιορισμούς στη δημιουργική τους έκφραση.

«Πλέον τα πράγματα είναι πιο ελεγχόμενα και όχι απαραίτητα από τους άλλους, αλλά και εμείς οι ίδιοι οι συγγραφείς αυτολογοκρινόμαστε, να το πω έτσι. Οπότε αυτό δημιουργεί ένα χιούμορ, θα τολμούσα να πω, λίγο πιο αποστειρωμένο, ίσως λίγο πιο κλινικό και σίγουρα όχι με την ελευθερία που είχαμε οι συγγραφείς των πρώτων χρόνων», σημείωσε ο Αλέξανδρος Ρήγας.