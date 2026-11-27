Ο Ιάσονας Φωτήλας βρέθηκε προ ημερών στο λεγόμενο Καρναβαλικό Εργαστήριο του Δήμου Πατρέων, που προετοιμάζει τον χριστουγεννιάτικο εορταστικό διάκοσμο της πόλης αλλά και το Καρναβάλι για την άνοιξη του 2027!

Της Βίβιαν Μπενέκου

Πρόκειται για έναν χώρο «γεμάτο έμπνευση, μεράκι και αυθεντική καλλιτεχνική δημιουργία», όπως χαρακτηριστικά μάς είπε ο υφυπουργός Πολιτισμού.

«Συναντήθηκα με τον πρόεδρο του Καρναβαλιού Πάτρας Γιώργο Μαγιάκη και συνομίλησα με τους εργαζομένους που δίνουν καθημερινά την ψυχή τους, προετοιμάζοντας εντατικά, τώρα τον χριστουγεννιάτικο διάκοσμο που θα ομορφύνει την πόλη μας και ύστερα τα άρματα για το Πατρινό Καρναβάλι του 2027. Η μοναδική αυτή τεχνογνωσία και η παράδοση που διατηρούν οι άνθρωποι του εργαστηρίου είναι ανεκτίμητος πολιτιστικός πλούτος» ήταν τα λόγια του υφυπουργού, που τα απηύθυνε και στους εργαζομένους του εργαστηρίου! Μάλιστα, τους έδωσε την υπόσχεση ότι το υπουργείο Πολιτισμού θα σταθεί αρωγός στις καλλιτεχνικές προσπάθειες του εργαστηρίου.