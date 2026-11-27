Η Ειρήνη Στεριανού υποδέχεται στο The Ster Show της EspressoTV τον Ταραξία, έναν από τους πιο ιδιαίτερους εκπροσώπους της ελληνικής rap σκηνής!

Σε μια συνέντευξη χωρίς φίλτρα, ο γνωστός rapper μιλά για τη μουσική, την πορεία του, τις εμπειρίες που τον διαμόρφωσαν, τις προκλήσεις της ελληνικής hip-hop σκηνής και όσα κρύβονται πίσω από τους στίχους του.

Μια συζήτηση με αλήθειες, ανατροπές και αποκαλύψεις που δεν πρέπει να χάσετε!