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Η Ειρήνη Στεριανού υποδέχεται στο The Ster Show της EspressoTV τον Ταραξία, έναν από τους πιο ιδιαίτερους εκπροσώπους της ελληνικής rap σκηνής!
Σε μια συνέντευξη χωρίς φίλτρα, ο γνωστός rapper μιλά για τη μουσική, την πορεία του, τις εμπειρίες που τον διαμόρφωσαν, τις προκλήσεις της ελληνικής hip-hop σκηνής και όσα κρύβονται πίσω από τους στίχους του.
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