Μια ιδιαίτερα φορτισμένη τοποθέτηση έκανε η Σίσσυ Χρηστίδου στον αέρα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι», με αφορμή τις αποκαλύψεις της Δωροθέας Μερκούρη για τις κακοποιητικές σχέσεις που έχει βιώσει στο παρελθόν.

Η παρουσιάστρια του Mega στάθηκε στην πίεση που δέχονται πολλές γυναίκες στην προσπάθειά τους να συνδυάσουν τη μητρότητα με την επαγγελματική τους πορεία, αλλά και στην επιθυμία τους να διατηρήσουν ενωμένη την οικογένειά τους, ακόμη και κάτω από δύσκολες συνθήκες. «Νομίζω ότι είναι οι σκέψεις κάθε γυναίκας που έχει κάποια στιγμή κληθεί να πάρει αυτή την απόφαση στη ζωή της. Και πραγματικά είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέει. Δηλαδή νομίζω ότι οι περισσότερες γυναίκες έτσι σκέφτονται. Θα το φτάσουν μέχρι τέλους, θα κάνουν τα πάντα, θα προσπαθήσουν. Είναι στη φύση τους, θεωρώ, να προσπαθήσουν να κρατήσουν ενωμένη την οικογένεια και όταν υπάρχουν μικρά παιδιά, να θέλουν να είναι κοντά στα μικρά παιδιά και να μην δουλέψουν. Αλλά υπάρχει δυστυχώς αυτή η εσωτερική πίεση του να θες και να δουλέψεις και να μείνεις κοντά στα παιδιά σου», ανέφερε αρχικά.

Η Σίσσυ Χρηστίδου έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημασία της οικονομικής αυτονομίας, επισημαίνοντας τις διαφορετικές κοινωνικές προσδοκίες που εξακολουθούν να υπάρχουν για τους άνδρες και τις γυναίκες. «Δηλαδή και εγώ αν είχα κορίτσια, γιατί δυστυχώς για τα αγόρια είναι αυτονόητο, δε χρειάζεται να το πούμε ότι θα πρέπει να δουλεύουν και να έχουν τα δικά τους λεφτά. Για τα κορίτσια ακόμα πρέπει να το λέμε…».

Συνεχίζοντας σε έντονο ύφος, η παρουσιάστρια έθεσε το ζήτημα των επαγγελματικών θυσιών που καλούνται να κάνουν συχνά οι γυναίκες όταν αποκτούν παιδιά. «Συγγνώμη, τώρα κοροϊδευόμαστε; Δηλαδή έχει τεθεί ποτέ αυτό το δίλημμα σε κάποιον άντρα αν θα μείνει πίσω από τη δουλειά για να μεγαλώσει τα παιδιά… Τι συζητάμε; Αυτό όμως, δεν αφορά μόνο την πατριαρχία. Αφορά και τη φύση ρε παιδιά. Δηλαδή η γυναίκα το γεννάει, θηλάζει…», συμπλήρωσε. Κλείνοντας, η Σίσσυ Χρηστίδου έστειλε το δικό της μήνυμα στις γυναίκες που βρίσκονται σε κακοποιητικές σχέσεις, υπογραμμίζοντας πως η προσπάθεια να σωθεί μια οικογένεια δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος της ασφάλειάς τους. «Οι γυναίκες νομίζω ότι από τη φύση τους έχουν ένα να το φτάσουν, ρε παιδί μου, στο τέρμα, να το προσπαθήσουν και υπάρχουν και γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους γι’ αυτό το λόγο. Κάποιες φορές δεν πρέπει να προσπαθήσεις άλλο. Πρέπει να ακούς τα καμπανάκια, να βρίσκεις τη δύναμη να στέκεσαι στα πόδια σου και γι’ αυτό λέμε ότι πρέπει να έχεις και τα δικά σου χρήματα για να μπορείς να το κάνεις. Αν πρέπει να φύγεις, να μπορείς να φύγεις», κατέληξε.