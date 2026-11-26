Μια ιστορία με πρωταγωνιστές μια γνωστή παρουσιάστρια, δύο συνεργάτες της και μπλουζάκια με τυπωμένο το πρόσωπό της έφερε στο προσκήνιο ο Θοδωρής Ρακιτζής, εξαπολύοντας βαριές κατηγορίες χωρίς να αποκαλύψει ονόματα. Ο δημοσιογράφος υποστήριξε πως η συγκεκριμένη κίνηση έγινε αντικείμενο σχολιασμού και ειρωνείας μέσα στο τηλεοπτικό κανάλι, ενώ επιφύλαξε ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς για τους δύο εργαζομένους.

Αφορμή στάθηκε βίντεο που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό της διαδικτυακής εκπομπής grxpress στο TikTok. Σε αυτό, ο Ρακιτζής περιέγραψε ένα περιστατικό που, όπως ισχυρίστηκε, συζητήθηκε έντονα στους διαδρόμους του σταθμού.

Σύμφωνα με την εκδοχή του, η παρουσιάστρια, την οποία χαρακτήρισε ματαιόδοξη, είχε φροντίσει να φτιάξει μπλουζάκια με τη φωτογραφία της και να τα προσφέρει σε δύο μέλη της εκπομπής της. Εκείνοι, μάλιστα, φέρονται να τα φόρεσαν αμέσως, επιδεικνύοντάς τα με ενθουσιασμό.

Η εικόνα αυτή, όπως υποστήριξε ο δημοσιογράφος, δεν αντιμετωπίστηκε με τον ίδιο ενθουσιασμό από τους υπόλοιπους εργαζομένους. Αντιθέτως, ισχυρίστηκε ότι προκάλεσε γέλια σε ολόκληρο το κανάλι, ενώ υποστήριξε πως οι συγκεκριμένοι συνεργάτες έχουν αποκτήσει τη φήμη των ανθρώπων που λειτουργούν ως «αυλικοί» και εμπλέκονται σε παρασκηνιακές ίντριγκες.

«Είστε αυλικοί, ιντριγκαδόροι και ηλίθιοι!»

Ο Θοδωρής Ρακιτζής δεν περιορίστηκε στην περιγραφή του περιστατικού, αλλά απευθύνθηκε ευθέως στους δύο συνεργάτες, προκαλώντας τους μάλιστα να απαντήσουν δημόσια. Όπως είπε χαρακτηριστικά:

«Γνωστή μεγάλη παρουσιάστρια η οποία είναι ψωνισμένη με τον εαυτό της έβγαλε μπλουζάκι με το πρόσωπό της. Τα έδωσε σε δύο άτομα μέλη της εκπομπής τα οποία απευθείας έβαλαν το μπλουζάκι με καμάρι και πήγαιναν με το πρόσωπο της παρουσιάστριας. Να σας πω ότι επισήμως στο κανάλι στο οποίο είσαστε σας λένε ηλίθιους και καταστροφικούς τύπους! Γέλαγε όλο το κανάλι! Το κανάλι όλο γέλαγε! Και τα δύο άτομα τα συγκεκριμένα τα θεωρεί αυλικούς του κερατά και ιντρικαδόρους!».

Στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αποκαλύψει ποια πρόσωπα εννοεί, καθώς, όπως υποστήριξε, οι ίδιοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι απευθύνεται σε εκείνους.

«Τώρα ποιοι είναι, δεν θα σας πω εγώ. Εκείνοι που έβαλαν το μπλουζάκι ξέρουν πολύ καλά ποιοι είναι. Είστε αυλικοί, ιντριγκαδόροι και ταυτόχρονα και ηλίθιοι! Δώστε απάντηση άμα θέλετε», κατέληξε ο δημοσιογράφος, αφήνοντας ανοιχτή την πρόκληση προς τους δύο συνεργάτες.