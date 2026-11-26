Μια φράση που άκουσε όταν ήταν ακόμη έφηβη παρέμεινε στη μνήμη της Μαρίας Μπακοδήμου για χρόνια. Δεν γνώριζε τότε ότι κάποια στιγμή θα αποτελούσε τον τίτλο του πρώτου της βιβλίου, το οποίο φέρει την ιδιαίτερη ονομασία «Ποιος γα**ει τη Star Hellas;».

Μετά από μια μακρά τηλεοπτική διαδρομή και τη στροφή της στο life coaching, η παρουσιάστρια δοκιμάζεται πλέον και στη συγγραφή. Η αφετηρία της νέας της προσπάθειας βρίσκεται σε εκείνη την παλιά φράση, η οποία εξελίχθηκε σε αφορμή για μια συζήτηση γύρω από τις επιθυμίες, τις προσδοκίες και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αναζητούν την προσωπική τους ευτυχία.

Η Star Hellas λειτουργεί στο βιβλίο ως ένα σύμβολο. Αντιπροσωπεύει όλα εκείνα που κάποιος θεωρεί ότι πρέπει να αποκτήσει για να αισθανθεί επιτυχημένος, σημαντικός ή ευτυχισμένος. Η επαγγελματική καταξίωση, η αναγνώριση, ο έρωτας και η εικόνα της ιδανικής ζωής μπαίνουν κάτω από το ίδιο ερώτημα: αποτελούν πραγματικές προσωπικές επιθυμίες ή στόχους που υιοθετούμε επειδή πιστεύουμε ότι έτσι θα μας εκτιμήσουν περισσότερο οι άλλοι;

Δεκατέσσερα κεφάλαια με προσωπικές ιστορίες και εξομολογήσεις

Η Μαρία Μπακοδήμου οργανώνει το βιβλίο σε δεκατέσσερα κεφάλαια, μέσα από τα οποία προσεγγίζει ζητήματα που επηρεάζουν τις προσωπικές σχέσεις και τη σχέση του καθενός με τον εαυτό του.

Η ανάγκη να αρέσουμε στους άλλους, η αυτοεκτίμηση και οι δεσμοί στους οποίους τελικά χάνουμε την προσωπικότητά μας αποτελούν μερικά από τα θέματα που αναπτύσσει. Αναφέρεται επίσης στον φόβο της έκφρασης, στην υπερανάλυση και στις αποφάσεις που μεταθέτουμε διαρκώς για το μέλλον, με την υπόσχεση ότι κάποια στιγμή θα βρούμε τον χρόνο να τις πραγματοποιήσουμε.

Στις σελίδες του βιβλίου περιλαμβάνονται προσωπικές αφηγήσεις και εμπειρίες της ίδιας. Η συγγραφέας δεν περιορίζεται σε γενικές παρατηρήσεις, αλλά μοιράζεται και δικές της αμφιβολίες, συμβιβασμούς και λανθασμένες επιλογές, χρησιμοποιώντας την ειλικρίνεια και το χιούμορ για να προσεγγίσει καταστάσεις που δεν είναι άγνωστες στους περισσότερους ανθρώπους.

Κεντρικό σημείο της προσέγγισής της είναι η διάκριση ανάμεσα σε όσα πραγματικά επιθυμούμε και σε εκείνα που μάθαμε να επιδιώκουμε επειδή θεωρούμε ότι θα μας προσφέρουν αποδοχή και κοινωνική αναγνώριση.