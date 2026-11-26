«Την τελευταία εβδομάδα δεν έχω χρήματα, μένω μέσα και δεν μπορώ να πάω πουθενά». Με αυτή την περιγραφή της καθημερινότητάς του ο Ανδρέας Μικρούτσικος μίλησε ανοιχτά για τις οικονομικές δυσκολίες που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει, αποκαλύπτοντας ότι συχνά τα διαθέσιμα χρήματά του δεν επαρκούν μέχρι την επόμενη πληρωμή.

Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στο θέμα το πρωί της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του MEGA, περιγράφοντας καταστάσεις που επηρεάζουν ακόμη και τις καθημερινές μετακινήσεις του.

Όπως είπε, το κανάλι τού παραχωρεί αυτοκίνητο για τις ανάγκες του, κάτι για το οποίο εξέφρασε δημόσια την ευγνωμοσύνη του. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες στα έξοδα που συνοδεύουν τη χρήση του.

«Το κανάλι μου δίνει ένα αυτοκίνητο να το χρησιμοποιώ και τους ευχαριστώ πολύ. Έχω φτάσει στο σημείο να πηγαίνω να βάλω βενζίνη και ψάχνω την προσφορά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το βοήθημα των 400 ευρώ και η αντίδρασή του

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος αναφέρθηκε και στα συναισθήματα που του προκάλεσε η λήψη ενός οικονομικού βοηθήματος ύψους 400 ευρώ. Αρχικά αισθάνθηκε χαρά για τα χρήματα που έλαβε, όμως σχεδόν αμέσως άρχισε να αναρωτιέται για τον λόγο που ένιωσε έτσι.

«Όταν λοιπόν πήρα ένα βοήθημα των 400 ευρώ, χάρηκα. Και λέω 400 ευρώ; Και μετά λέω με τι χαίρεσαι ρε μπαγλαμά; Με την ελεημοσύνη;», είπε, αποτυπώνοντας με τον δικό του τρόπο την αμηχανία που αισθάνθηκε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο παρουσιαστής αναφέρεται στις οικονομικές περιπέτειες της ζωής του. Στο παρελθόν είχε αποκαλύψει ότι έχασε ολόκληρη την περιουσία του έπειτα από λανθασμένες επιχειρηματικές κινήσεις, μια εξέλιξη που επηρέασε σημαντικά την οικονομική του πορεία.