Μια ξεχωριστή προσωπικότητα, με έντονη καλλιτεχνική φύση και ιδιαίτερη σχέση με τη μουσική, γνώρισε από κοντά η «Espresso».

Από τον Ηλία Μαραβέγια

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Βαγγέλης Μασιάς

Outfits: Cinema by Panos Zinas

Η Αννυ Νικολαΐδου, η φιναλίστ με τον αριθμό 9 των Ελληνικών Καλλιστείων Star Hellas – Miss Hellas 2026, επισκέφθηκε τα γραφεία της εφημερίδας μας στο Παλαιό Φάληρο. Η «Espresso», η οποία έχει φέτος τα αποκλειστικά δικαιώματα προβολής του θεσμού ομορφιάς, συνεχίζει να συστήνει στο αναγνωστικό κοινό τα κορίτσια που διεκδικούν τους πολυπόθητους τίτλους, αναδεικνύοντας όχι μόνο την εξωτερική τους εμφάνιση, αλλά κυρίως την προσωπικότητα και τις ιστορίες τους.

Η Αννυ εμφανίστηκε με χαμόγελο και διάθεση για μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Περιηγήθηκε στους χώρους της εφημερίδας, φωτογραφήθηκε και μίλησε στην Espresso TV! Με καταγωγή από την Ελλάδα και τη Γαλλία, η 25χρονη Αννυ ζει στη Θεσσαλονίκη και έχει ύψος 1,78 μ. Η μουσική μπήκε στη ζωή της από πολύ νωρίς, μόλις στην ηλικία των τεσσάρων ετών, όταν ξεκίνησε μαθήματα πιάνου. Ακολούθησαν η κιθάρα, το βιολί, ο ταμπουράς, το περσικό σαντούρι και η τρομπέτα, ενώ η φοίτησή της στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης αποτέλεσε ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη μουσική της διαδρομή. Στη συνέχεια σπούδασε Μουσική Τεχνολογία και Ηχοληψία, ενώ έχει ασχοληθεί επίσης με την ψυχολογία και την αισθητική.

Σήμερα δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως τραγουδίστρια, στιχουργός και μουσικοσυνθέτρια, έχοντας δημιουργήσει τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα με το όνομα «Annie D’ Vart». Τραγουδά σε πολλές γλώσσες, μεταξύ των οποίων ελληνικά, γαλλικά, φινλανδικά, ρωσικά και ισπανικά, ενώ το μουσικό της ρεπερτόριο περιλαμβάνει διαφορετικά είδη, από country pop μέχρι μπαλάντες. Οπως εξήγησε, το καλλιτεχνικό της όνομα προέκυψε από το οικογενειακό όνομα της μαμάς της, με μια δημιουργική παραλλαγή που συνδυάζει τις λέξεις «ντίβα» και «αρτ». «Η Annie D’ Vart είναι η εξέλιξη της Αννυς Νικολαΐδου» λέει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη μετάβαση από τα πρώτα μουσικά της βήματα στη δημιουργία ενός προσωπικού καλλιτεχνικού brand. Η δημιουργικότητα, άλλωστε, είναι οικογενειακή υπόθεση. Ο πατέρας της είναι ο στιχουργός Νίκος Νικολαΐδης και οι δυο τους μοιράζονται την ίδια αγάπη για τη σύνθεση και τον στίχο. «Μόνο φέτος καταθέσαμε 300 κομμάτια στις ομάδες διαχείρισης» αποκαλύπτει, προσθέτοντας πως έχει ήδη στα σκαριά νέες συνεργασίες, ντουέτα και μια σημαντική μουσική σύμπραξη με γνωστό συνθέτη. Μάλιστα, θυμάται πως είχε βρεθεί στην κατάταξη της πιο παραγωγικής μουσικά έφηβης της Ελλάδας, χάρη στη δισκογραφική της δραστηριότητα.

Γιατί, όμως, αποφάσισε μια τόσο δραστήρια καλλιτέχνιδα να δοκιμάσει τις δυνάμεις της στα καλλιστεία; «Δεν ήταν μόνο ένα πράγμα που με οδήγησε εδώ, αλλά δυο τρία μικρά πραγματάκια. Κατ’ αρχάς, ως καλλιτέχνιδα που είμαι, μου αρέσει πολύ το όμορφο, θαυμάζω το ωραίο, μου αρέσει το γκλάμουρ της υπόθεσης» μας λέει. Και προσθέτει με νόημα: «Το θεώρησα μια πολύ ωραία ευκαιρία να επικοινωνήσω τη μουσική μου με κόσμο που δεν με γνωρίζει». Για την ίδια, ωστόσο, υπάρχει και κάτι ακόμα σημαντικότερο: «Σε έναν τέτοιον διαγωνισμό, που είναι πανελλαδικής εμβέλειας, σου δίνεται ένα βήμα για να ακουστεί η φωνή σου σε όλη την Ελλάδα. Μαζί με τη συμμετοχή παίρνεις και την ευθύνη να προβάλεις και σοβαρά κοινωνικά μηνύματα».

Οσο για τα στοιχεία του χαρακτήρα της που θεωρεί σημαντικότερα, επιλέγει τρεις λέξεις: δοτική, αυτοκυρίαρχη και ακέραιη. «Δεν θέλω να κάνω τα πράγματα διεκπεραιωτικά ή επιφανειακά» αναφέρει, εξηγώντας πως δίνει τον καλύτερο εαυτό της σε ό,τι αναλαμβάνει και θέλει οι άνθρωποι γύρω της να μπορούν να βασίζονται πάνω της. Δεν πιστεύει, άλλωστε, στην αντιπαλότητα μεταξύ γυναικών. «Δεν θέλω να μας βάζουν τη μία απέναντι στην άλλη. Εγώ χαίρομαι που στα καλλιστεία περιτριγυρίζομαι από κοπέλες οι οποίες είναι όμορφες, έξυπνες, σπουδαγμένες και γενικά αξιόλογες» λέει για τον ανταγωνισμό, δηλώνοντας υπέρ της ευγενούς άμιλλας και εκφράζοντας τον θαυμασμό της για τις υπόλοιπες φιναλίστ. Η δική της φιλοσοφία για την ομορφιά, πάντως, ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. «Ομορφο σε κάνει το να ξυπνάς το πρωί χωρίς άγχος και χωρίς προβλήματα στο κεφάλι σου, το να κοιμάσαι χωρίς τύψεις, το να είσαι καλός άνθρωπος. Θεωρώ πως η καλοσύνη και η ανθρωπιά είναι η καλύτερη αντιγηραντική κρέμα». Μάλιστα, δεν χάνει την ευκαιρία να αστειευτεί: «Ας μη βγάλει κάποια εταιρία τώρα που το είπα αυτό “κρέμα καλοσύνης”, γιατί θα πέσουν μηνύσεις!».

Στον ελεύθερο χρόνο της, που, όπως παραδέχεται, είναι ελάχιστος λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων, αγαπά τις πολεμικές τέχνες, τον χορό, τη ζωγραφική, τα βιβλία και τα ταξίδια. Δεν κρύβει, ωστόσο, πως το μεγάλο της στοίχημα στα φετινά καλλιστεία είναι η νίκη. Οταν τη ρωτήσαμε σε ποιον θα τηλεφωνήσει πρώτα αν κατακτήσει έναν από τους τίτλους, απάντησε με τον δικό της, αυθόρμητο τρόπο πως μάλλον θα αφήσει το κινητό στην άκρη, θα επιστρέψει σπίτι και θα πει ένα ανακουφισμένο «ουφ, τελείωσε», για να επικοινωνήσει με όλους την επόμενη ημέρα. Και όταν η κουβέντα έφτασε στο μεγάλο ερώτημα, αν θεωρεί τη νίκη προσωπικό της στόχο, η απάντηση ήρθε χωρίς περιστροφές: «Εννοείται! Δεν έχω έρθει για να χάσω».