Γεμάτοι όμορφες εικόνες και οικογενειακές αναμνήσεις επέστρεψαν στην Ελλάδα ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, ολοκληρώνοντας την ευρωπαϊκή τους απόδραση μαζί με τον γιο τους.

Οι δύο πρώην παίκτες του Survivor απόλαυσαν τις διακοπές τους στο Παρίσι, επισκέφθηκαν τη Disneyland και στη συνέχεια ταξίδεψαν στο Μιλάνο, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς τους φίλους τρυφερά οικογενειακά στιγμιότυπα. Ωστόσο, η επιστροφή τους στην Ελλάδα δεν ήταν χωρίς απρόοπτα, καθώς στο αεροδρόμιο του Μιλάνου διαπίστωσαν πως οι αποσκευές τους ξεπερνούσαν το επιτρεπόμενο όριο βάρους, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να πληρώσουν επιπλέον χρήματα. «Εδώ στο Μιλάνο έχουν άλλα συστήματα! Και εννοείται πληρώσαμε επιπλέον γιατί είχαμε ξεπεράσει τα κιλά…», έγραψε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη σε story της στο Instagram. Από την πλευρά του, ο Σάκης Κατσούλης δημοσίευσε μια φωτογραφία με τα τρία ελληνικά διαβατήρια της οικογένειας, γράφοντας «It’s time to travel back…», εκφράζοντας τη συγκίνησή του για το γεγονός ότι πλέον ταξιδεύουν ως οικογένεια τριών ατόμων.

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη μοιράστηκε, επίσης, μια τρυφερή φωτογραφία του συντρόφου της με τον γιο τους στην αγκαλιά του, ενώ λίγο πριν από την αναχώρησή τους πόζαραν και οι τρεις μπροστά στον καθρέφτη του ασανσέρ, αποχαιρετώντας την Ιταλία.

